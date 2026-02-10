Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

Telangana Schools Holiday: కొత్త సంవత్సరంలో రెండో నెల రాగా.. ఈనెలలో అస్సలు సెలవులు లేవు. మొత్తం డ్రై డేగా ఉందనుకుంటున్న సమయంలో అనూహ్యంగా స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు సెలవులు వచ్చేశాయి. సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత మళ్లీ భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. మొత్తం నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఇప్పటివరకైతే అధికారికంగా వచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం తెలంగాణలో రేపు సెలవు ఉంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ఉండడంతో పోలింగ్ ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం సెలవుగా ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఈ సెలవుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు విడులయ్యాయి.
Also Read: Srisailam: శ్రీశైలం కొండపై కట్టలు తెంచుకున్న ఆగ్రహం.. భక్తులు, శివస్వాముల ఆందోళన
తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లలో చదివే విద్యార్థులకు ఈ సెలవులు ఉండనుంది. అయితే ఈ సెలవు తెలంగాణవ్యాప్తంగా కాకుండా పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఉండనుంది. ఎందుకంటే మున్సిపల్ ఎన్నికలు కావడంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లు మూసి వేసి ఉండనున్నాయి. కొన్ని జిల్లాలు, పట్టణాల్లో మాత్రమే ఈ సెలవు వర్తించనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరగనుండగా.. ఈ ఎన్నికలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రచారం ముగియగా ఎన్నికలు రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన జరగనున్నాయి. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు ఫిబ్రవరి 11న సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో బుధవారం రోజున విద్యాసంస్థలు మూసి ఉండనున్నాయి.
Also Read: Govt Employees: 33 ఏళ్ల సర్వీస్కే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తక్షణ రిటైర్మెంట్.. కొత్త సర్వీస్ రూల్స్పై ఆగ్రహం
అయితే మరో మూడు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన వెలువడనున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కార్యాలయాలకు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ సెలవుకు సంబంధించి ఇంకా ఉత్తర్వులు వెలువడలేదు. ఆ రోజు సెలవు లభిస్తే మాత్రం అదనంగా రెండు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. ఆ మరుసటి రోజు అంటే ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ రెండో శనివారం కాగా, 15న ఆదివారం ఉంది. శుక్రవారం సెలవు వస్తే ఈ వారంలో మొత్తం నాలుగు రోజులు కానున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక రాజకీయ పార్టీలకు, పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు మాత్రం కొందరికి ఆనందం నింపుతుండగా.. మిగతా వారికి చేదు అనుభవం మిగిల్చనుంది.
Also Read: Gudem Mahipal Reddy: కాంగ్రెస్లో చేరిన ఎమ్మెల్యే యూటర్న్.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook