Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

Tomorrow Schools Holiday On February 11th And Also 13th In Telangana: ఒక్క సెలవు లేకుండా డ్రై డేగా ఉన్న ఫిబ్రవరిలో అనూహ్యంగా విద్యార్థులకు సెలవులు రానున్నాయి. సంక్రాంతి తర్వాత భారీగా సెలవులు రాబోతుండగా.. రేపు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తెలంగాణలో సెలవు ఇస్తూ విద్యా శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:36 AM IST

Telangana Schools Holiday: కొత్త సంవత్సరంలో రెండో నెల రాగా.. ఈనెలలో అస్సలు సెలవులు లేవు. మొత్తం డ్రై డేగా ఉందనుకుంటున్న సమయంలో అనూహ్యంగా స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవులు వచ్చేశాయి. సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత మళ్లీ భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. మొత్తం నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఇప్పటివరకైతే అధికారికంగా వచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం తెలంగాణలో రేపు సెలవు ఉంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ఉండడంతో పోలింగ్‌ ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం సెలవుగా ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఈ సెలవుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు విడులయ్యాయి.

తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లలో చదివే విద్యార్థులకు ఈ సెలవులు ఉండనుంది. అయితే ఈ సెలవు తెలంగాణవ్యాప్తంగా కాకుండా పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఉండనుంది. ఎందుకంటే మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు కావడంతో పట్టణ ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లు మూసి వేసి ఉండనున్నాయి. కొన్ని జిల్లాలు, పట్టణాల్లో మాత్రమే ఈ సెలవు వర్తించనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.  116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరగనుండగా.. ఈ ఎన్నికలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రచారం ముగియగా ఎన్నికలు రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన జరగనున్నాయి. దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు ఫిబ్రవరి 11న సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోలింగ్‌ జరిగే ప్రాంతాల్లో బుధవారం రోజున విద్యాసంస్థలు మూసి ఉండనున్నాయి.

అయితే మరో మూడు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన వెలువడనున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కార్యాలయాలకు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ సెలవుకు సంబంధించి ఇంకా ఉత్తర్వులు వెలువడలేదు. ఆ రోజు సెలవు లభిస్తే మాత్రం అదనంగా రెండు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. ఆ మరుసటి రోజు అంటే ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ రెండో శనివారం కాగా, 15న ఆదివారం ఉంది. శుక్రవారం సెలవు వస్తే ఈ వారంలో మొత్తం నాలుగు రోజులు కానున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక రాజకీయ పార్టీలకు, పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు మాత్రం కొందరికి ఆనందం నింపుతుండగా.. మిగతా వారికి చేదు అనుభవం మిగిల్చనుంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

School HolidayColleges HolidayTelangana HolidayStudentsPublic holiday

