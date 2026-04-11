Telanagana Inter Results: రేపే తెలంగాణ ఇంటర్ రిజల్ట్స్! సీఎం చేతుల మీదుగా విడుదల? పదవ తరగతి ఫలితాలకు ముహూర్తం ఫిక్స్‌! 

Tomorrow Telangana Inter Results 2026 Release: రేపు తెలంగాణ ఇంటర్ మొదటి,రెండు సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫలితాలు విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా బోర్డు ప్రకటించింది. ఇక ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల సమయంలో ఈ ఫలితాలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలకు సంబంధించిన కూడా అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:33 AM IST

Tomorrow Telangana Inter Results 2026 Release: విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు 2026 ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం అంటే రేపు విడుదల కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం రెండో సంవత్సరం ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. అయితే ఇంటర్మీడియట్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారికంగా రేపు విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ఈ ఫలితాలు వెల్లడవుతాయి.  ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ నుంచి మార్చి 18వ తేదీ వరకు ఈ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. మొత్తంగా 9 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. 

ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన మూల్యాంకనం కూడా పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://tgbie.in/లో ఈ ఫలితాలకు సంబంధించి విద్యార్థులు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు కూడా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఇక విద్యార్థులు ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 35 శాతం మార్కులు సాధించినవారే ఈ పరీక్షలో పాస్ అవుతారు. అయితే ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే రివెరిఫికేషన్ లేదా రీకౌంటింగ్ దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు మే లేదా జూన్ నెలలో నిర్వహిస్తారు. 

రేపు ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లు సిద్ధంగా ఉండాలి. దీనికి సంబంధించి ఈ రోజే అన్ని సిద్ధం చేయాలని ఇంటర్ బోర్డుకు ఆదేశాలు వచ్చినట్టు సమాచారం. వీలైనంత త్వరగా ఫలితాలు విడుదల చేయాలనే లక్ష్యంతో పేపర్ వాల్యుయేషన్ ప్రక్రియ కూడా త్వరగా పూర్తయింది. 

ఆ ప్రచారం వాస్తవం కాదు..
కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తను కొట్టిపారేసింది ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌. బోర్డు ఇంటర్ ఫలితాలను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆలస్యం చేస్తుందనే వార్త బాగా వైరల్ అయింది. అయితే అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని.. ఇంటర్ ఫలితాలు ప్రకటన అనేది నిర్ణీత షెడ్యూల్ జరుగుతుందని వివరించింది. అంతే కాదు ఏ ఏడాది ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేయలేదు. ఇప్పుడే శరవేగంగా పూర్తయిందని ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ గుర్తు చేసింది. 

పది ఫలితాలు కూడా త్వరలో..
పదో తరగతి ఫలితాలు పై కూడా విద్యార్థుల ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు. కాబట్టి మే మొదటి వారంలోనే ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయాలని బోర్డు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. పదో తరగతి ప్రశ్న పత్రాల మూల్యాంకనం కూడా ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభం అయింది. అది 23వ తేదీకి ముగుస్తుంది. అంటే ఏప్రిల్ 30 లేదా మే మొదటి వారంలో ఈ ఫలితాలు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Ts Inter Results 2026Telangana Inter Results 2026 1st yearTS Inter 2nd year results 2026 datehow to check TS Inter results 2026Telangana Inter results 2026 link

