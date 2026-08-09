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Varuna Yagam: రేపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరుణయాగం.. సాగర్‌ ఒడ్డున భారీ ఏర్పాట్లు

Tomorrow Varuna Yagam Telangana Govt Huge Arrangements: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేకపోవడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వర్షాల కోసం వరుణ యాగం చేస్తోంది. నాగార్జున సాగర్‌ ఒడ్డున జరగనున్న వరుణ యాగానికి ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. వరుణ యాగం వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:13 PM IST
Varuna Yagam: రేపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరుణయాగం.. సాగర్‌ ఒడ్డున భారీ ఏర్పాట్లు
Image Credit: Telangana Varuna Yagam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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