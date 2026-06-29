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రేపే తెలంగాణ రైతు భరోసా.. రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ కానున్న డబ్బులు

Tomorrow Will Credit Rythu Bharosa Amount In Farmers Bank Accounts: పంట పెట్టుబడికి అందించే రైతు భరోసా డబ్బులు రేపు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. రేపు సాయంత్రం రైతులకు పంట పెట్టుబడి సహాయం అందించనున్నారు. ఈ పథకానికి సంబంధించి కీలక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 29, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:23 PM IST
రేపే తెలంగాణ రైతు భరోసా.. రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ కానున్న డబ్బులు
Image Credit: Rythu BharosaSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రేపే తెలంగాణ రైతు భరోసా.. రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ కానున్న డబ్బులు
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