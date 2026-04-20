KCR Highlights: జగిత్యాలలో కేసీఆర్‌ 3.0.. ప్రజా ఆశీర్వాద సభ టాప్‌ 10 హైలెట్స్‌

KCR Praja Ashirvada Sabha Meeting Top 10 Highlights In Jagtial: జగిత్యాల వేదికగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులకు కేంద్రంగా నిలవనుంది. గులాబీ బాస్‌, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సంచలన ప్రసంగం చేశారు. రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు రేపనున్న ఈ బహిరంగ సభకు సంబంధించిన టాప్‌ 10 పాయింట్లు ఇవే.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 20, 2026, 10:57 PM IST

BRS Party Jagtial Meeting: అధికారంలోని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడం.. ఆరు గ్యారంటీల పేరిట మోసం చేయడంతో తెలంగాణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పదేళ్లు ఆదర్శంగా ఉన్న తెలంగాణ మళ్లీ సంక్షోభంలో పడుతున్న నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ మళ్లీ ప్రజల్లోకి వచ్చారు. దాదాపు ఏడాది తర్వాత కేసీఆర్‌ భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. మళ్లీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ప్రకటించారు.

సీఎం పేరు లేకుండా..
జగిత్యాల వేదికగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నిర్వహించిన ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, మోసాలు ఎత్తిచూపారు. అంతకుముందు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డికి గులాబీ కండువా కప్పి కేసీఆర్‌ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి ఆహ్వానం పలికారు. అనంతరం ప్రసంగిస్తూ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ఏకరువు పెట్టారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చేది బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అని జోష్యం చెప్పారు. ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు సంబంధించి టాప్‌ 10 ముఖ్యాంశాలు తెలుసుకుందాం. సభలో ప్రస్తుతం సీఎం పేరు ఎక్కడా ప్రస్తావించకపోవడం కేసీఆర్ మీటింగ్ లో ప్రధాన హైలెట్ అంశం.

కవిత్వంతో ప్రారంభం
జగిత్యాల సభ ప్రారంభమే కేసీఆర్‌ కవిత్వంతో ప్రారంభించారు. 'చీకట్లో దడుచుకుంటే ఒక చెట్టే నీ చుట్టూరా అరణ్యమై భయపెడుతది. గుండె ధైర్యం ఉంటే అదే నీవెంట పెద్ద సైన్యమై నడుస్తుంది' అని అలిశెట్టి ప్రభాకర్ కవిత్వాన్ని ప్రస్తావించారు. జగిత్యాల ప్రాంతానికి చెందిన కవి అలిశెట్టి ప్రభాకర్‌ను గుర్తుచేసుకున్నారు.

జీవన్‌ రెడ్డితో అనుబంధం
వయసు పరంగా దాదాపు ఒకటే కావడంతో తమ రాజకీయ జీవితాన్ని కేసీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జీవన్‌ రెడ్డితో ఉన్న అనుబంధాన్ని కేసీఆర్‌ పంచుకున్నారు. 'జీవన్ రెడ్డి నేను మంచి స్నేహితులం, పార్టీలు వేరైనా కలిసి పనిచేశాం. జగిత్యాల ప్రజల దీవెనతో ఆరు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా జీవన్ రెడ్డి గెలిచారు' అని నెమరు వేసుకున్నారు. కుటుంబసభ్యులుగా కలిసి ఉందామని తాను జీవన్‌ రెడ్డికి చెప్పినట్లు కేసీఆర్‌ వెల్లడించారు. పార్టీలో చేరిన తొలి రోజే ప్రధాన కార్యదర్శిగా జీవన్ రెడ్డిని ప్రకటిస్తూ కేసీఆర్‌ ప్రకటన చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో రాగానే జీవన్ రెడ్డికి మంచి పదవి వస్తుందని కూడా హామీ ఇచ్చారు.

దుర్బర తెలంగాణ
జగిత్యాల సభ నుంచి మరోసారి ఉమ్మడి ఏపీలో తెలంగాణ ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను కేసీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడకముందు ఉన్న సంక్షోభం, కరెంట్‌ కష్టాలు, నీళ్ల గోస, వలసల బతుకులు కేసీఆర్ తలచుకుని భావోద్వేగానికి లేనయ్యారు. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ, టీడీపీలు తెలంగాణకు చేసిన ద్రోహాన్ని ప్రజలకు మరోసారి గుర్తుచేశారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ స్వరాష్ట్రం కోసం తాను చేసిన ఉద్యమం.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమాన్ని చరిత్రను ప్రజలకు వివరించారు.

తెలంగాణ సాధించుకున్నా
చంద్ర బాబు నాయుడు ద్రోహం.. ఆయన పాలనలో రైతుల కష్టాలను కేసీఆర్‌ తెలిపారు. 'చంద్రబాబు కరెంట్ చార్జీలు పెంచితే తగ్గించమని నేను లెటర్ రాశా. కరెంట్ చార్జీలు తగ్గించమని ప్రజలు రోడ్ల పైకి వస్తే బషీర్ బాగ్ లో మిట్ట మధ్యాహ్నం ప్రజలను పిట్టల్లా కాల్చివేశారు. అది చూసి నా మనస్సు చలించి పోయింది, లాభం లేదు తెలంగాణ కోసం ఒక్కడినే బయలుదేరిన. తెలంగాణ కోసం నేను బయలుదేరితే నన్ను చాలా మంది అవమానించారు. అవమానాలు తట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నా' అని తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రస్థానానికి కారణాలను కేసీఆర్‌ వివరంచారు.

మిషన్‌ భగీరథ
తన మానసపుత్రిక మిషన్‌ భగీరథ పథకాన్ని కేసీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఐదేళ్లపాటు మిషన్ భగీరథతో ఇంటింటికి నీళ్లు ఇస్తే ఇప్పుడు ఎందుకు రావడం లేదో చెప్పాలని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. 'మిషన్ భగీరథ నీళ్లు రాకపోతే లాగులు పగిలేదాక చంపాలి కదా? ఏం చేస్తున్నట్లు?' అని ప్రజలను ప్రశ్నించారు.

చావు కోరుకునే వారికి హెచ్చరిక
ఇక కొందరు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు తన చావు కోరుకుంటుండగా వారిపై కేసీఆర్‌ నిప్పులు చెరిగారు. 'పొద్దున లేస్తే కేసీఆర్ చావాలని మాట్లాడుతున్నారు. నా కొడక నేను సచ్చేది లేదు' అని కుండబద్దలు కొడుతూ తనను విమర్శించిన వారికి హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

చిలుకకు చెప్పినట్లు
కాంగ్రెస్‌కు ఓటేస్తే మళ్లీ పాత రోజులు వస్తాయని చెప్పినట్లు కేసీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. 'ఓట్లు వేసేటప్పుడు చిలుకకు చెప్పినట్లు చెప్పారు. నా మాట కొంతమంది విన్నారు కొంతమంది వినలేదు' అని ప్రజలు కాంగ్రెస్‌కు ఓటు వేసి మోసపోయిన విధానాన్ని కేసీఆర్‌ వివరించారు.

రైతుల కష్టాలు ఏకరువు
ప్రజా ఆశీర్వాద సభ ద్వారా తెలంగాణ రైతుల కష్టాలను కేసీఆర్‌ ఏకరువు పెట్టారు. 'ఒకే దఫా వేయాల్సిన రైతు బంధు నెలకు ఒకసారి వేస్తున్నారు. డబ్బులు లేక చిప్ప పట్టుకొని అడుక్కుంటున్నారు. యూరియా బస్తా కోసం యాప్‌లు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. తాగునీళ్ల కోసం గోస పడే పరిస్థితి వచ్చింది. మక్కలు కొనే పరిస్థితి లేదు. పంట వేసిన దగ్గర నుంచి కొనే వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతులకు అండగా నిలిచింది' అని ప్రజలకు కేసీఆర్‌ గుర్తుచేశారు.

ఆర్థిక పరిస్థితిపై
రాష్ట్ర ఆర్థిక ఆదాయం దిగజారిపోవడాన్ని కేసీఆర్‌ సభలో ప్రస్తావించారు. రియల్ ఎస్టేట్ లేదని.. చేనేత కార్మికులు అవస్థ పడుతున్నారని.. ఉద్యోగులకు సంబంధించి కూడా కేసీఆర్‌ స్పందించారు. రాష్ట్రంలో ఎవరినీ కదిలించిన ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతున్నారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకి మాటలే చెప్పింది తప్పా ఒక్కరికి మంచి చేయలేకపోతుందని ఒక మాటలో కాంగ్రెస్‌ వైఫల్యాలు, మోసాలు కేసీఆర్‌ వివరించారు.

హైడ్రాపై సంచలన ప్రకటన
హైదరాబాద్‌లో విధ్వంసం చేస్తున్న హైడ్రాపై కేసీఆర్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. 'బోడ ముండా హైడ్రా తెచ్చారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి మొదటి సంతకంతోనే హైడ్రా తీసి అవతల పడేస్తాం' అరని ప్రకటించారు.  '6 గ్యారెంటీలు, 420 హామీలుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలను మోసం చేశారు. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ యజ్ఞం మళ్లీ మొదలు కావాల్సిందే. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ యజ్ఞం జగిత్యాల జై యాత్ర నుంచే మొదలు కాబోతుంది' అని కేసీఆర్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

