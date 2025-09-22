Chhattisgarh Encounter: మావోయిస్టులకు మరో భారీ ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఇద్దరు కీలక నేతలను కోల్పోయింది మావోయిస్టు పార్టీ. మావోల ఏరివేతే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఆపరేషన్ లో మరోసారి భద్రతా బలగాలు పైచేయి సాధించాయని చెప్పవచ్చు. ఛత్తీస్ గఢ్ లోని నారాయణపూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్ కౌంటర్ లో ఇద్దరు మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలు హతమైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీరిని మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులుగా గుర్తించారు. రాజు దాదా అలియాస్ కట్టా రామచంద్రారెడ్డి, కోస దాదా అలియాస్ కడారి సత్యనారాయణ రెడ్డిలుగా గుర్తించారు. వీరిద్దరూ కూడా తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందినవారిగా నారాయణ్ పూర్ ఎస్సీ రాబిన్ సన్ గురియా వెల్లడించారు.
కాగా భద్రతా బలగాల ఎన్ కౌంటర్ లో హతమైన ఇద్దరు మావోయిస్టు కమాండర్లపై రూ. 40లక్షల చొప్పున రివార్డు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎన్ కౌంటర్ జరిగిన ప్రాంతం నుంచి ఒక ఏకే 47 రైఫిల్, బీజీఎల్ లాంచర్, పెద్దమొత్తంలో పేలుడు పదార్థాలు, నక్సల్స్ సాహితం, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. కాగా మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని అభుజ్ మాద్ అడవుల్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఎన్ కౌంటర్ జరిగినట్లు చెప్పారు. భద్రతా బలగాలు సెర్చ్ ఆపరేషన్ జరుపుతున్న సమయంలో కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఏడాది ఛత్తీస్ గఢ్ లో భద్రతా బలగాలు చేపట్టిన వేర్వేరు ఎన్ కౌంటర్లలో 249 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. వీరిలో 220 మందిని ఒక బస్తర్ డివిజన్ లోనే బలగాలు మట్టుబెట్టాయి.
Also Read: CIBIL Score: సిబిల్ స్కోర్ 350 ఉన్నా పర్లేదు.. ఈ 5 చిట్కాలతో రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్ సాధ్యం
ఇటీవలి కాలంలో మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నట్టు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. కీలక నాయకులను కోల్పోవడం వలన మావోయిస్టు కార్యకలాపాలకు పెద్ద దెబ్బ తగులుతుందని, అడవుల్లో గ్యాంగులుగా తిరిగే మిగిలిన మావోయిస్టులు త్వరలోనే లొంగిపోవాల్సి వస్తుందని భద్రతా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రజల మద్దతు కూడా తగ్గిపోవడంతో మావోయిస్టు నెట్వర్క్ బలహీనపడుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నక్సల్స్ నిర్మూలనలో భద్రతా బలగాల దూకుడు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మావోయిస్టు అగ్రనేతలు మట్టుబెట్టడం భారీ స్థాయిలో ఆయుధాలు స్వాధీనం కావడం మావోయిస్టు ఉద్యమానికి మరో దెబ్బగా మారింది. ఈ ఘటన మావోయిస్టులపై భద్రతా బలగాల ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటిచెప్పింది.
Also Read: Modi Govt: రైతులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎరువుల ధరలు..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook