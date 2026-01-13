TPCC Chief Mahesh kumar goud clarity on kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత ఎపిసోడ్ హట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇటీవల మండలిలో ఏడ్చి హల్ చల్ చేశారు. దీంతో తెలంగాణలో కవిత ఏ పార్టీలో చేరుతుందని జోరుగా చర్చలు జరిగాయి. అదే విధంగా కవిత ఇది తన ఆస్తుల కోసం పొరాటం కాదు.. అస్థిత్వం కోసం, ఆత్మగౌరవం కోసం అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. జైల్లో ఉన్నప్పుడు తనను బీఆర్ఎస్ వాళ్లు పట్టించుకోలేదన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా వెళ్లిపోయేలా చేశారన్నారు.
అయితే.. ఇటీవల కవిత కాంగ్రెస్ లోకి చేరుతారని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. మరోవైపు ఇబ్రహీంపట్నం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి కూడా.. కవిత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు. గతంలో తాను చెప్పినట్లే దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి వంటి నాయకులు కాంగ్రెస్ లో చేరారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి కవిత ఎంట్రీపై పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. మీడియాలో మాట్లాడిన పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్.. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరబోతున్నారంటూ వస్తున్న రూమర్స్ లో నిజంలేదన్నారు. అదే విధంగా ఆమె కాంగ్రెస్ లోకి చేరుతానని వచ్చిన కూడా చేర్చుకునే అవకాశమే లేదని స్పష్టం చేశారు.
అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ , బీజేపీలపై మండిపడ్డారు. తెలంగాణాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి గతం తప్ప.. భవిష్యత్తు లేదన్నారు. బీజేపీ మాత్రం హిందువులు అంటూ ఒక వర్గంఓట్లు పడటం కోసం రాజకీయాలు చేస్తుందన్నారు. ఇక మున్సీపాలిటిలో ఎన్నికల్లో సైతం కాంగ్రెస్ గెలవడం ఖాయమన్నారు.
