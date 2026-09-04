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Mahesh Kumar goud: కొండా సురేఖకు మళ్లీ అవకాశాలు ఇస్తాం.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha row: కొండా సురేఖ నిన్న మీడియా సమావేశంలో ఆవేదనతో, ఆక్రోషంతో మాట్లాడారని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొండా సురేఖ కొనసాగుతానని చెప్పారన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:22 PM IST
Mahesh Kumar goud: కొండా సురేఖకు మళ్లీ అవకాశాలు ఇస్తాం.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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