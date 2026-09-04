/Mahesh Kumar goud: కొండా సురేఖకు మళ్లీ అవకాశాలు ఇస్తాం.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Mahesh kumar goud interesting comments on Konda Surekha row: మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖను ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతారా..?. బీఆర్ఎస్ లేదా బీజేపీలోకి వెళ్తారా అన్నదానిపై జోరుగా ఊహాగానాలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే వరంగల్ లో కాషాయం వర్సెస్ గులాబీ పార్టీలు జోరుగా పావులు కదుపుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక కొండా సురేఖ భవితవ్యం ఏంటి.. అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. నిన్నమంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేసిన కూడా కొండా మురళి మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గెదెలా అన్నట్లు మీసం మేలేశారు. మరోవైపు కొండా సురేఖ మాత్రం మీడియా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని తూర్పారబట్టారు.
అయితే.. కొండా సురేఖ అంశంలో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరో ట్విస్ట్ గా మారాయి. కొండా సురేఖ కాంగ్రెస్ లోనే ఉంటారని చెప్పారని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా కొండా సురేఖకు పార్టీలో తప్పకుండా అవకాశాలు ఇస్తామన్నారు. ఇక నుంచి కొండా సురేఖ ఆచితూచి మాట్లాడాలన్నారు.
ఎవరైన ఇబ్బందులుంటే పీసీసీ వద్దకు వచ్చి తమ ఆవేదనను చెప్పుకొవాలన్నారు. ఎవరైన నేతలు ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ సహించదన్నారు. అయితే.. కొండా మాటల తీరుతోనే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ చర్యలు తీసుకుందన్నారు. ఏ కాంగ్రెస్ నాయకులైన హద్దులు దాటి మాట్లాడితే చర్యలు తప్పవని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. అధిష్టానంను బ్లాక్ మెయిల్ చేయాల్సిన అవసరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి లేదన్నారు.
అసలు కొండా సురేఖ పార్టీలో ఉంటారా లేదా మరో పార్టీలోకి జంప్ అవుతారా..?.. అన్న ఈ పరిస్థితుల్లో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. అయితే.. కొండా సురేఖ ఇతర పార్టీలోకి వెళ్తున్నారన్న ప్రచారం వేళ కాంగ్రెస్ అలర్ట్ అయి.. ఈ విధంగా డైవర్షన్ రాజకీయం తెరమీదకు తెచ్చిందా అంటూ.. దీనిపై భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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