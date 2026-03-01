TPCC Chief Mahesh kumar goud key alert to telugu people amid Us Israel strikes on iran: పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు పీక్స్ కు చేరాయి. అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు కలిసి ఇరాన్ ను అష్టదిగ్బంధనం చేశాయి. తమదైన చాణక్యంతో తమ కట్టర్ శత్రువైన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీతో పాటు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్య అనుచరుల్ని అంత మోదించాయి.ఈ మేరకు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా దెబ్బకు దెబ్బ తీస్తామని అమెరికా కనివీని ఎరుగని రీతిలో దాడులు చేస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది. ఇరాన్ దేశం ఖమేనీకి మరణంకు సంతాప దినాలను ప్రకటించింది. పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో తమ సుప్రీం లీడర్ యుద్దంలో పోరాడుతూ అల్లాలో ఐక్యం అయ్యాడని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో వాతావరణం మరింతగా హీటెక్కింది. ఇప్పటికే ప్రపంచ దేశాలు తమవారిని సెఫ్ గా తమ వారి వారి దేశాలకు రప్పించుకునేందుకు చర్యలు వేగవంతం చేశాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్న మన వారిని తిరిగి తెలంగాణకు రప్పించేందకు కేంద్రం సాయంతో ముందుకు వెళ్తుంది. తెలంగా పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న తెలంగాణ వారికి పలు సూచనలు చేశారు. తెలంగాణ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు, వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు నివసిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత యుద్ధ ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మిసైల్ దాడుల భయాందోళనలు నెలకొన్న నేపథ్యంలో అక్కడి పరిస్థితులపై ప్రభుత్వం నిశితంగా పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని ఆయన కోరారు.
అదేవిధంగా..యుద్ధ ప్రభావంతో కొన్నిచోట్ల విమానాశ్రయ సేవలు అంతరాయం కలిగినట్లు సమాచారం అందుతోందని, గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు కార్మికులు, ముఖ్యంగా తెలంగాణకు చెందిన వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకుని తెలుగువారిని సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేలా తగిన చర్యలు చేపడ్తామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
యూ.ఏ.ఈ, ఇరాన్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగువారు స్థానిక అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, అత్యవసర పరిస్థితులు తప్ప బయటకు రావొద్దని, పరిస్థితులు సాధారణం అయ్యే వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. భారత రాయబార కార్యాలయాలతో నిరంతర సంబంధం కొనసాగించాలని సూచించారు.
ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలకు చెందిన గల్ఫ్ కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారని పేర్కొంటూ, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందవద్దని, ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుత సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా ఉండాలని, అపోహలకు లోనుకాకుండా అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పిలుపునిచ్చారు.
