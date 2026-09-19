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టార్గెట్ కేటీఆర్.. ఛలో జన్‌వాడ ఫామ్‌ హౌస్‌కు కాంగ్రెస్ నేతలు.. తీవ్ర ఉద్రిక్తత..

KTR Target: కాంగ్రెస్‌ నేతల బృందం బీఆర్ఎస్‌ నేతల భూముల పరశీలకు వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్‌పల్లి మండలం జన్‌వాడలోని కేటీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ను కాంగ్రెస్‌ నేతల బృందం పరిశీలించనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:45 AM IST
టార్గెట్ కేటీఆర్.. ఛలో జన్‌వాడ ఫామ్‌ హౌస్‌కు కాంగ్రెస్ నేతలు.. తీవ్ర ఉద్రిక్తత..
Image Credit: KTR Farm House (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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టార్గెట్ కేటీఆర్.. ఛలో జన్‌వాడ ఫామ్‌ హౌస్‌కు కాంగ్రెస్ నేతలు.. తీవ్ర ఉద్రిక్తత..
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