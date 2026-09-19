congress Leaders focus on BRS Leaders Houses: నిన్న మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ వద్ద భూములను, మాజీ మంత్రి హరీష్రావు భూములను కాంగ్రెస్ నేతలు పరిశీలించారు. ఈ ఫామ్హౌస్ల చుట్టూ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు కొనసాగుతున్నాయి.జన్వాడ ఫామ్హౌస్ వివాదంపై దాని రిజిస్టర్డ్ యజమాని ప్రదీప్ రెడ్డి స్పష్టతనిచ్చారు. ఆ ఫామ్హౌస్, భూమి పూర్తిగా తన సొంత ఆస్తి అని, కేటీఆర్ తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు కావడంతో 2019లో దానిని ఆయనకు లీజుకు మాత్రమే ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఒక ప్రైవేట్ ఆస్తిని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం తనిఖీల పేరిట సందర్శించడాన్ని ప్రదీప్ రెడ్డి తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు.
అనుమతి లేకుండా ఫామ్హౌస్ ముట్టడికి, లోపలికి వస్తే చట్టపరంగా ట్రెస్పాస్ కేసులు పెడతామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం, రెవెన్యూ అధికారులకు భూమికి సంబంధించిన పత్రాలపై ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే, తనకు నేరుగా నోటీసులు జారీ చేయవచ్చని చెప్పారు. చట్టబద్ధమైన అన్ని రికార్డులను సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ ఫామ్హౌస్ నిర్మించిన ప్రాంతం ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్ పరిధిలోకి వస్తుందని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించారని ఆరోపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ వేదికగా కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఫామ్హౌస్ భూములపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని ఇప్పటికే రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తకుండా పోలీసులు ముందస్తు భద్రతా చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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