  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Traffic Challan: వాహనదారులకు అలర్ట్‌..! లంచం ఇస్తే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ రద్దవుతుందా?

Traffic Challan: వాహనదారులకు అలర్ట్‌..! లంచం ఇస్తే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ రద్దవుతుందా?

Traffic Challan Corruption Police Commissioner VC Sajjanar Transferred: ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌పై ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు లంచం తీసుకుని డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ చలాన్‌ రద్దు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు రావడం సంచలనం రేపుతోంది. ఆరోపణలు వచ్చిన వారిపై వేటు పడింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 17, 2025, 03:19 PM IST

Traffic Challan: వాహనదారులకు అలర్ట్‌..! లంచం ఇస్తే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ రద్దవుతుందా?

Traffic Challan Corruption: వాహనదారులకు ఇబ్బడిముబ్బడిగా చలాన్లు వేస్తూ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు రెచ్చిపోతున్నారు. వాటిని చెల్లించలేక పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గల్లీలో కూడా చలాన్‌ వేస్తుండడంతో పోలీసుల తీరుపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. వాహనదారుల క్షేమం, భద్రత అనే పేరుతో హెల్మెట్‌ లేదని.. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారని చెబుతూ చలాన్లు వేస్తున్నారు. అయితే ఈ చలాన్‌ల వ్యవహారంలో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. డబ్బులు ఉన్నవాళ్లు, ధనవంతులు లంచం ఇస్తే ఎలాంటి ట్రాఫిక్‌ కేసు అయినా కూడా రద్దవుతుందా? తాజాగా సీఐ, ఎస్సైతోపాటు ఇతర సిబ్బందిపై వేటు వేయడం సంచలనం రేపుతోంది. డబ్బు ఇస్తే ఎలాంటి నేరస్తుడిని అయినా విడిపించేస్తారా? అని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులపై వాహనదారులు తఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అత్యంత సంపన్నులు, సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు నివసించే ప్రాంతం జూబ్లీహిల్స్‌. ఈ జూబ్లీహిల్స్‌లో పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీలు.. ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు వేస్తున్నారు. అయితే జూబ్లీహిల్స్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు అవినీతికి రుచి మరిగారని తీవ్ర ఆరోపణలు వెలువెత్తాయి. తాజాగా ఆరోపణలపై విచారణ చేపట్టని హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమినర్‌ వీసీ సజ్జనార్‌ తీవ్రంగా పరిగణించారు. అవినీతికి పాల్పడుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ట్రాఫిక్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ నర్సింగరావును బదిలీ చేశారు. ఎస్ఐ అశోక్‌తోపాటు హోంగార్డు కేశవులు, కోర్టు కానిస్టేబుల్ సుధాకర్‌ను పోలీస్‌ కమిషనర్‌ బదిలీ వేయడం సంచలనం రేపుతోంది. హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు అవినీతి ఇష్టారాజ్యంగా కొనసాగుతోందని ఈ పరిణామంతో తెలిసిపోయింది.

ఏం జరిగింది?
జూబ్లీహిల్స్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో విస్తృతంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో అనేక పబ్‌లు, బార్లు, క్లబ్‌ హౌస్‌లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంటాయి. అక్కడ మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుతుపుతున్న సంపన్నులు డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌లో చిక్కుతున్నారు. డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌లో చిక్కిన అనంతరం కారును సీజ్‌ చేయడం.. కారు నడపిన వ్యక్తి కోర్టులో హాజరు కావాల్సి ఉంది. అయితే ఇవేవీ లేకుండా డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ చలాన్‌ రద్దు చేసుకునేందుకు సంపన్నులు, ప్రముఖులు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు ఎంతోకొంత ముట్టచెబుతున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. చలాన్లు క్లియర్ చేసేందుకు లంచాలు తీసుకున్నట్లుగా ఆరోపణలు రావడంతో సీపీ సజ్జనార్‌ వారిపై వేటు వేశారు.

పోలీస్ కమిషనర్ ఆగ్రహం
జూబ్లీహిల్స్‌ ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌తో పాటుగా ఎస్ఐ అశోక్, హోంగార్డు కేశవులు, కోర్టు కానిస్టేబుల్ సుధాకర్‌లను పోలీస్‌ కమిషనర్‌ బదిలీ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చలాన్‌ను మాఫీ చేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున లంచాలు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు తేలడంతో వారిపై వేటు వేశారు. అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్న వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీస్‌ కమిషనర్‌ నిరూపించారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు ఏసీపీలు, నలుగురు ఇన్‌స్పెక్టర్‌లపై వేటుపడిన విషయం తెలిసిందే.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Traffic challanE ChallanDrunk and DriveCorruptionTraffic Challan Bribe

