Hyderabad Traffic Rules: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేటి నుండి ఆ రూట్లలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!

Hyderabad Traffic Restrictions: హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా ఉప్పల్లోని రాజీవ్గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో క్రికెట్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ల నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
ఏప్రిల్ 13, 18, 21తో పాటు మే నెలలో 3, 6, 22 తేదీల్లో ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. 13వ తేదీన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. దీంతో మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు నాగోల్ – హబ్సిగూడ, బోడుప్పల్ – అంబర్పేట మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
దీంతో నగరంలోని వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వినియోగించాలని మల్కాజిగిరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. స్టేడియం సమీపంలో నాలుగు పార్కింగ్ ప్రదేశాలు ఏర్పాటు చేయగా.. మ్యాచ్ చూసేందుకు పాస్ ఉన్నవారి వాహనాలకు మాత్రమే స్టేడియం లోపల పార్కింగ్కు అనుమతి ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.
ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా..
* ఘట్కేసర్ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను మెహిఫిల్ హోటల్ హెచ్ఎండీఏ భగాయత్ వద్ద నాగోల్ – ఎల్బీనగర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
* ఎల్బీనగర్ నుంచి ఉప్పల్ వచ్చే వాహనాలను నాగోల్ మెట్రో వద్ద యూటర్న్ ఇచ్చి బోడుప్పల్ – చెంగిచర్ల మార్గంలో దారి మళ్లిస్తారు.
* తార్నాక వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను హబ్సిగూడ ఎక్స్ రోడ్డు వద్ద నాచారం – ఎన్ఎఫ్సీ – చర్లపల్లి మార్గంలో మళ్లిస్తారు.
* రామంతాపూర్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను స్ట్రీట్ నెం. 8 వద్ద హబ్సిగూడ – నాచారం మార్గంలోకి డైవర్ట్ చేస్తారు.
