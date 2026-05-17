Hyderabad: వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేటి నుంచి ఉప్పల్-వరంగల్ రోడ్ బంద్.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలివే!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ మీదుగా వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్. ఆదివారం నుంచి ఉప్పల్-వరంగల్ రోడ్ బంద్ కానుంది. ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి చిలుకానగర్ చౌరస్తా వరకు జాతీయ రహదారిని రెండు వైపులా మూసి వేశారు. ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనుల నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 17, 2026, 09:40 AM IST|Updated: May 17, 2026, 09:40 AM IST
Image Credit: Traffic Restrictions Uppal Warangal Road Closed These Are The Alternative Routes For Motorists

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

