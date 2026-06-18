/Road Accidents Today: నెత్తురోడిన రహదారులు.. వేర్వేరు చోట్ల ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఆరుగురు దుర్మరణం!

Telangana Road Accidents Today: తెలంగాణ లింగాల ఘనపూర్లో ఘోర రోడ్డ ప్రమాదం జరిగింది. దీంతోపాటు హైదరాబాద్లోని మేడ్చల్ పీఎస్ పరిధిలో కూడా మురహరిపల్లి వద్ద రాజీవ్ రహదారిపై మరో యాక్సిడెంట్ జరిగింది.. ఈ రెండు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఆరుగురు మృతిచెందారు. అయితే, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు కూడా మృతి చెందడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున జనగామ జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం, నెల్లుట్ల వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. టైర్ పంక్షర్ కావడంతో రోడ్డు పక్కనే ఒక మినీ ట్రక్కును ఆపి రిపెయిర్ పనులు చేపట్టారు. చీకటిగా ఉండటంతో ఒక్కసారిగా వెనుకవైపు నుంచి వచ్చిన లారీ ఒక్కసారిగా ఆ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించగా.. మరో ఇద్దరిని స్థానిక ఆసుపత్రికి చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. అయితే, వారు కూడా మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయింది రోహిత్, రాజేందర్, మధుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. రాత్రి సమయంలో అతివేగం, అజాగ్రత్తగా ఉండటంతో ఈ ప్రమాదంలో ఒక్కసారిగా మినీ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ముగ్గురు యువకులు చనిపోయారు. తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరగడంతో వారి మృతుల గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అయితే, పోలీసుల ప్రకారం లారీ డ్రైవర్ అజాగ్రత్త వల్లే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు కూడా ప్రారంభించారు.
మేడ్చల్లో మరో ముగ్గురి మృతి..
హైదరాబాద్లోని మేడ్చల్ రోడ్డు ప్రమాదంలో కూడా మరో ముగ్గురు ప్రాణాలు కొల్పోయారు. అయితే, ఈ ఘటనలో అత్యంత తీవ్ర విషాదం ఏంటంటే మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు. మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మురహరపల్లి వద్ద ఉన్న రాజీవ్ రహదారిపై అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వెంటనే గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ యాక్సిడెంట్లో భార్య, భర్త, కుమారుడు ముగ్గురు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే, ఈ ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించి, కేసు దర్యాప్తు పనిలో పడ్డారు.
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