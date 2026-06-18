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Road Accidents Today: నెత్తురోడిన రహదారులు.. వేర్వేరు చోట్ల ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఆరుగురు దుర్మరణం!

Telangana Road Accidents Today: తెలంగాణలో ఈరోజు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జనగామ జిల్లాలోని లింగాల ఘనపూర్‌లో ఈరోజు తెల్లవారుజాము ఘోర ప్రమాదం జరగడంతో అక్కడికక్కడే ఒకరు మృతి చెందగా.. మరో ఇద్దరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:47 AM IST
Road Accidents Today: నెత్తురోడిన రహదారులు.. వేర్వేరు చోట్ల ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఆరుగురు దుర్మరణం!
Image Credit: Telangana Road Accidents Today:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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