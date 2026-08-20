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సిద్ధిపేట జిల్లాలో అంతులేని విషాదం.. బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు... ఒకే కుటుంటానికి చెందిన నలుగురు మృతి..!!

Tragedy in Siddipet district: సిద్ధిపేట జిల్లాలో ఘోర విషాదం నెలకొంది. కారు అదుపుతప్పి రోడ్డుపక్కన ఉన్న బావిలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:02 AM IST
సిద్ధిపేట జిల్లాలో అంతులేని విషాదం.. బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు... ఒకే కుటుంటానికి చెందిన నలుగురు మృతి..!!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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