/సిద్ధిపేట జిల్లాలో అంతులేని విషాదం.. బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు... ఒకే కుటుంటానికి చెందిన నలుగురు మృతి..!!

Tragedy in Siddipet district: సిద్ధిపేట జిల్లాలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. కారు అదుపుతప్పి పక్కన ఉన్న బావిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మరణించారు. మరణించిన వారిలో భార్య భర్తలు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. గత రాత్రి చోటుచేసుకున్న ఈ ప్రమాదం వారి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నింపింది. ఈ ఘోర ప్రమాదం దుబ్బాక మండలం అప్పనపల్లిలో పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లితే.. రాజు తన భార్య పిల్లలతో కలిసి బుధవారం సిద్ధిపేటలోని బంధువులకు సంబంధించి ఓ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అనంతరం సిద్ధిపేట నుంచి ఇంటికికారులో బయలుదేరారు. అయితే అర్ధరాత్రి దాటినా కూడా రాజు కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి చేరలేదు. దీంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. ఈ క్రమంలోనే రాజు , భాగ్య ఫోన్లకు వరుసగా ఫోన్స్ చేశారు. అయితే ఇద్దరి మొబైల్స్ స్విచ్ఛాఫ్ రావడంతో వారిలో ఆందోళన మరింత పెరిగింది. దీంతో రాజు కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులకు విషయాన్ని తెలిపారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా ట్రాక్ చేశారు. అప్పనపల్లి శివారులోని చివరి లొకేషన్ చూపెట్టింది. దీంతో అక్కడ గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రహదారి పక్కన ఉన్న వ్యవసాయ బావిలో కారు మునిగిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే క్రేన్ సహాయంతో కారును బయటకు తీశారు. కారులో నలుగురి డెడ్ బాడీలను లభ్యం అయ్యాయి. కారు అదుపుతప్పి నేరుగా బావిలోకి దూసుకెళ్లడమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని పోలీసులు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు.
ఈ దుర్ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న బల్వంతాపూర్ గ్రామానికి చెందిన దుండగలు రాజు, ఆయన భార్య భాగ్య, కుమారుడు నిహార్ష్, కుమార్తె శాన్విక అక్కడికక్కడే మరణించారు. సమాచారం అందుకున్న దుబ్బాక సీఐ, ఎస్ఐ వెంటనే స్పాట్ కు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అనంతరం డెడ్ బాడీలను పోస్టు మార్టం నిమ్మిత్తం సమీపంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఒకే కుటుంబంలోని నలుగురు సభ్యులు దారుణంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో బల్వంతపూర్ గ్రామంలో విషాధచాయలు అలుముకున్నాయి.
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