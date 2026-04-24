  • RTC Strike: నర్సంపేట ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ మృతి.. హైదరాబాద్‌లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన శంకర్‌గౌడ్‌!

RTC Strike: నర్సంపేట ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ మృతి.. హైదరాబాద్‌లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన శంకర్‌గౌడ్‌!

Narsampeta RTC Driver Shankar Goud Death: పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పంటించుకున్న నర్సంపేట డిపో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ మృతి చెందారు. నిన్న చికిత్స నిమిత్తం కంచన్‌బాగ్‌లోని డీఆర్‌డీఓ అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందజేశారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ డ్రైవర్‌ శంకర గౌడ్‌ ఈ రోజు తెల్లవారుజాము 3 గంటల సమయంలో తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 24, 2026, 06:00 AM IST

Narsampeta RTC Driver Shankar Goud Death: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మెలో పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్యానికి పాల్పడిన నర్సంపేట డిపో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ ఈరోజు ఉదయం 3 గంటలకు మృతి చెందారు. నిన్న ఆయన నిరసనల్లో నిప్పంటించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. దీంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం రాత్రి వరంగల్ నుంచి కంచన్‌బాగ్‌లోని డీఆర్‌డీఓ అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీంతో అక్కడ వైద్యులు ఆయనకు ఐసీయూలో ఉంచి మెరుగైన చికిత్స అందించారు. మొదట్లో మార్గమధ్యంలోనే శంకర్ గౌడ్ మృతి చెందినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరామర్శించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ , శంకర్‌ గౌడ్‌ మరణించలేదని తెలిపారు. అయితే ఈ రోజు తెల్లవారుజామున శంకర్ గౌడ్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.

 తెలంగాణ ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని సమ్మె చేపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ నర్సంపేట బస్టాండ్ ఎదుట ఈ ఆర్టీసీ డ్రైవర్ నిప్పంటించుకున్నారు. ప్రధానంగా తమ డిమాండ్లు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని మనస్తాపంతో డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పంటించుకున్నారు తోటి సిబ్బంది తెలిపారు. దీంతో వెంటనే మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం కూడా చేసి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఆర్టీసీ డిపో డ్రైవర్లు ఆందోళనకు దిగి తమ సమస్యలు వెంటనే ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఆందోళన చేశారు.

అక్కడ నుంచి శంకర్ గౌడ్ ను మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్‌ తరలించేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసి వరంగల్ నుంచి పెద్ద అంబర్ పేట్- ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు హయత్ నగర్ నుంచి ఎల్బీనగర్ మీదుగా పోలీసు బందోబస్తు మధ్య డీఆర్‌డీఓ ఆసుపత్రికి తరలించింది. నిన్న రాత్రి ఆసుపత్రికి పొన్నం శంకర్‌గౌడ్‌ను పరామర్శించడానికి వెళ్లారు. డీఆర్‌డీఓ అపోలో ఆసుపత్రి వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కూడా నెలకొన్నాయి. ఆర్టీసీ కార్మికులు, రాజకీయ నేతలు భారీగా తరలివచ్చి ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వం కార్మికులకు వెంటనే న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.. 

సీఎం కీలక ఆదేశాలు..
ఆర్టీసీ కార్మికులు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రాణాలు తీసుకోవడం వల్ల సమస్య పరిష్కారం కాదని.. సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో దృష్టి పెట్టిందని ఆయన ప్రకటించారు.

కార్మికులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకోవద్దు: కోమటిరెడ్డి
ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో కార్మికుల ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకోవద్దని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆర్థికంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్న ఆర్టీసీకి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ.10 వేల కోట్లు చెల్లించిందని, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తోందని కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందన్నారు.

 సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తాం చర్చలకు రండి: పొన్నం
ఆర్టీసీ కార్మికులు సమస్యలు  చర్చిస్తామని ప్రాణాలు తీసుకోవడం బాధాకరంగా ఉందని క్యాబినెట్ అనంతరం శ్రీధర్ బాబు, రాజనర్సింహ తదితర మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడారు. సమస్యను పరిష్కరిస్తాం పీఆర్‌సీ, విలీనంపై అధికారులు తేల్చాలి. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో ఉద్యోగాలు పోవు అని పొన్నం పేర్కొన్నారు. ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం మంత్రులతో చర్చలు జరుపుతారన్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

