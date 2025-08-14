Independence Day: విషాదం.. స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేడుకల ఏర్పాట్లలో ముగ్గురు విద్యార్థులకు విద్యుత్ షాక్!

Independence Day Celebration Latest News Telugu: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్సాహంగా సాగుతున్న ఏర్పాట్లు విషాదంగా మారాయి.. రేపటి వేడుకలకు ముస్తాబవుతున్న మహాదేవపూర్ ప్రభుత్వ బాలుర పాఠశాలలో విద్యుత్ షాక్కు గురై ముగ్గురు విద్యార్థులు, ఒక అటెండర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. జరిగిన ఈ ప్రమాదంపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా.. విద్యాశాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పిల్లలతో ఇలాంటి పనులు చేయించడం ఏంటని అధికారులు ఉపాధ్యాయులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏం జరిగింది?..
ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల కోసం పాఠశాల ప్రాంగణాన్ని అలంకరించే పనుల్లో విద్యార్థులు నిమగ్నమయ్యారు. ఈ క్రమంలో, పాఠశాల భవనం పైభాగంలో జాతీయ జెండా ఎగురవేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అప్పటికే ఆ పాఠశాలలో చాలా ఏళ్లుగా విధులను నిర్వర్తిస్తున్న అటెండర్ నవీన్, విద్యార్థులు నవీన్ (8వ తరగతి), శ్రీరామ్ (8వ తరగతి), రామ్ చరణ్ (6వ తరగతి) కలిసి జెండా కర్రకు సంబంధించిన ఇనుప పైపును పైనుంచి కిందికి తీసుకువస్తున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు, ఆ పైపు పాఠశాల భవనం మీదుగా వెళుతున్న విద్యుత్ తీగలను తాకింది.
తీవ్రమైన విద్యుత్ షాక్తో ఒక్కసారిగా నలుగురూ విలవిలలాడి కిందపడిపోయారు. వారి అరుపులు విన్న తోటి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. అప్పటికే అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న నలుగురినీ చూసి చలించిపోయిన ఉపాధ్యాయులు, వారిని హుటాహుటిన మహాదేవపూర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన అనంతరం, మెరుగైన వైద్యం కోసం భూపాలపల్లి ప్రధాన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రస్తుతం వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో జిల్లా విద్యాశాఖలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఒకవైపు రేపటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు సర్వత్రా ఏర్పాట్లు జరుగుతుండగా.. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంపై తల్లిదండ్రులు, ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులతో ప్రమాదకరమైన పనులు చేయించడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే, దీనిపై అధికారులు స్పందిస్తూ..విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.
