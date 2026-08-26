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హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఘోర ప్రమాదం.. బస్సు-కంటైనర్ ఢీ.. ఐదుగురు దుర్మరణం!

హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తుండగా జాతీయ రహదారిపై ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు కోదాడ వద్ద కంటైనర్‌ను వెనుక నుంచి ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే ఐదుగురు చనిపోయారు. మరో 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 26, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:41 AM IST
హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఘోర ప్రమాదం.. బస్సు-కంటైనర్ ఢీ.. ఐదుగురు దుర్మరణం!
Image Credit: Hyderabad to Vijayawada Highway Accident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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