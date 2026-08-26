/హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఘోర ప్రమాదం.. బస్సు-కంటైనర్ ఢీ.. ఐదుగురు దుర్మరణం!

Hyderabad to Vijayawada Highway Accident: తెల్లవారుజామునే జాతీయ రహదారి రక్తసిమైపోయింది. బస్సు ప్రమాదాలు మరోసారి ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ హైవేపై ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విజయవాడ వెళుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కోదాడ మండలం దుర్గాపురం స్టేజి వద్ద కంటైనర్ డీసీఎంను వెనుక నుంచి ఒక్కసారిగా ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సులో ఉన్న ఐదుగురు ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. పరిస్థితిని చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక ప్రమాద సమయంలో మొత్తం 42 మంది ప్రయాణికుల ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలిస్తున్నారు. క్షతగాత్రులను మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆసుపత్రులకు తరలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేసుకొని ఇక ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఈరోజు ఉదయం కోదాడలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం హైదరాబాద్ నుంచి ట్రావెల్ బస్సు ఏలూరుకు వెళ్తోంది.. ఆకస్మికంగా పెద్ద ప్రమాదం చోటు చేసుకోవడంతో ప్రయాణికులు ఆర్తనాధాలతో ఆ ప్రాంతం అంత మార్మోగిపోయింది. అయితే హైవేపై జరిగిన ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిద్ర వస్తే కారణమని సమాచారం. ప్రధానంగా ఐరన్ రాడ్స్ తో కుడివైపు నుంచి వెళుతున్న కంటైన డీసీఎంను ఓవర్టేక్ చేసేందుకు ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. దీంతో కుడి వైపు ఢీకొనడంతో డీసీఎం లోని ఐరన్ రాడ్లన్నీ బస్సును చీల్చేసి మరి దూసుకెళ్లాయి. ఆ వైపుగా కూర్చొని గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులకు ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే లోపే ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. అక్కడ భీతావహా దృశ్యాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, రిస్క్యూ టీమ్ వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. కోదాడ మండలం ద్వారకుంట దగ్గర ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణీకులు బస్సులో ఇరుక్కున్నారు. దీంతో పోలీసులు, రిస్క్యూ చేసి మరీ వారిని బయటకు తీశారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవేపై జరగడంతో అక్కడ తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడింది. వెంటనే పోలీసులు ట్రాఫిక్ ని కూడా క్లియర్ చేసే పనిలో పడ్డారు. ఇక మృతుల్లో ముగ్గురు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నట్లు సమాచారం. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
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