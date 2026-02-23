English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bus Tragic Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వాగులో పడిన బస్సు..

Adilabad Bus Accident: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత కొన్నేళ్లుగా వరుస ప్రమాదాలు ప్రయాణికులను కంటి మీద కనుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రైవేటు బస్సులు, ఆర్టీసీ బస్సులనే తేడా లేకుండా ప్రమాదానికి గురవుతున్నాయని. తాజాగా ఈ రోజు తెల్లవారుఝామున ఆదిలాబాద్ లో బస్సు వాగులో పడింది. దీంతో పలువురు  ప్రయాణికులు  తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:38 AM IST

Bus Tragic Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వాగులో పడిన బస్సు..

Adilabad Bus Accident: తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆసిఫాబాద్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా అదుపుతప్పి సమీపంలోని కల్వర్టును ఢీకొట్టి వాగులో పడిపోయింది. ఈ ఘటన ఉట్నూరు మండలం షాంపూర్ గ్రామం వద్ద జరిగింది. 

బస్సులోని డ్రైవర్, కండక్టర్‌తో పాటు మొత్త 30 మంది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతమంతా దద్దరిల్లింది. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు, 108 సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన వారిని బస్సు నుండి బయటకు తీసి, చికిత్స నిమిత్తం ఉట్నూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. 

గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని ఆదిలాబాద్ రిమ్స్‌కు తరలించే అవకాశం ఉంది. ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిద్రమత్తే కారణమా.. లేక సాంకేతిక లోపమా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన వారు కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ చేపట్టారు. ఇందులో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tragic Bus AccidentAdilabad Bus AccidentAccident at AdilabadAdilabadTelangana

