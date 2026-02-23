Bus Tragic Accident: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వాగులో పడిన బస్సు..

Adilabad Bus Accident: తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆసిఫాబాద్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా అదుపుతప్పి సమీపంలోని కల్వర్టును ఢీకొట్టి వాగులో పడిపోయింది. ఈ ఘటన ఉట్నూరు మండలం షాంపూర్ గ్రామం వద్ద జరిగింది.
బస్సులోని డ్రైవర్, కండక్టర్తో పాటు మొత్త 30 మంది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతమంతా దద్దరిల్లింది. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు, 108 సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన వారిని బస్సు నుండి బయటకు తీసి, చికిత్స నిమిత్తం ఉట్నూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని ఆదిలాబాద్ రిమ్స్కు తరలించే అవకాశం ఉంది. ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిద్రమత్తే కారణమా.. లేక సాంకేతిక లోపమా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన వారు కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ చేపట్టారు. ఇందులో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
