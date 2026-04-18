Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం.. అక్రమ సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని ప్రియురాలి కొడుకును హతమార్చిన ప్రియుడు

Tragic Incident In Kamareddy: రోజురోజుకు మానవ సంబంధాలు మంట కలుస్తున్నాయి. అక్రమ సంబంధం మోజులో కడుపున పుట్టిన పిల్లల్నే చంపేస్తున్నారు కసాయి తల్లిదండ్రులు. తాజాగా కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణ ఘటన జరిగింది. తల్లి అక్రమ సంబంధం సొంత కొడుకు ప్రాణాలను బలిగొంది. తమ వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని ప్రియురాలి ఐదేళ్ల కొడుకును హతమార్చాడు ప్రియుడు. ఈ ఘటన శ్రీరాంనగర్ కాలనీలో చోటు చేసుకోగా.. స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
అభం శుభం తెలియని ఐదేళ్ల బాలుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. భర్తతో గొడవల కారణంగా రాజంపేటకు చెందిన ఓ మహిళ కొంతకాలంగా కామారెడ్డిలోని శ్రీరాంనగర్ కాలనీలో తన కూతురు, ఐదేళ్ల కుమారుడు శ్రావణ్లతో కలిసి ఉంటోంది. అయితే ఆమె గత ఆరు నెలలుగా నర్సింహులు అనే వ్యక్తితో సహజీవనం చేస్తోంది. కూతురిని పుట్టింటి వద్ద వదిలిపెట్టొచ్చు.. కానీ, బుద్దిమాంద్యంతో బాధపడుతున్న కొడుకు శ్రావణ్ మాత్రం తమ అక్రమ సంబంధాని అడ్డు వస్తున్నాడని సదరు మహిళ ఆమె ప్రియుడు నర్సింహులు భావించారు.
దీంతో ఎలాగైనా శ్రావణ్ అడ్డు తొలగించాలని నర్సింహులు నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో రాత్రి ఇంట్లో మహిళ లేని సమయంలో మద్యం తాగి వచ్చిన నర్సింహులు మత్తులో ఐదేళ్ల బాలుడు కళ్లలో కారం చల్లి.. ఆ తరువాత కర్రతో తలపై బలంగా కొట్టి హత్య చేశాడు. ఈ విషయమై బాలుడి బాబాయి రమేశ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, బాలుడు హత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం రేపుతోంది. నిందితుడు చేసిన దారుణంతో ఆ ప్రాంతం ఉలిక్కిపడగా.. అమాయకుడి ప్రాణం బలవడంతో చుట్టుప్రక్కల స్థానికుల్లో ఆగ్రహం వెల్లువెత్తుతోంది. ఆ పాపాత్ములను కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
