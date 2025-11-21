Treasure Hunt: తెలంగాణలో గుప్తనిధులు..ఇంటి కింద రాగి బిందెల్లో భారీ సంపద..వేట మొదలుపెట్టిన కేటుగాళ్లు!

Treasure Hunt In Telangana: తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో సంచలనం సృష్టించిన ఒక గుప్తనిధి తవ్వకాల వ్యవహారం ఇప్పుడు అనేక ప్రశ్నలకు దారి తీసింది. ఓ ఇంట్లో తవ్వకాలు జరపగా బయటపడ్డ బంగారు నిధి ఏమైంది? పంపకాల్లో తేడాలు రావడంతోనే ఈ విషయం ఎలా బయటపడింది? అసలు ఈ నిధి వ్యవహారం నిజమేనా, లేక ముందస్తు సెటప్ అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
నిధి కోసం మహారాష్ట్రకు ప్రయాణం
ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలానికి చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్కు మహారాష్ట్రలోని సిరివంచ సమీపంలో గల ఒక గ్రామంలోని ఇంట్లో బంగారు నిధి ఉందనే సమాచారం అందింది. ఆటో డ్రైవర్, అదే గ్రామానికి చెందిన మరో ముగ్గురితో కలిసి ఒక కారులో మహారాష్ట్రలోని సిరివంచకు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆ గ్రామానికి చేరుకున్నారు.
తవ్వకాలు, పూజలు:
వారు అక్కడ ఒక ఇంట్లో ఐదు రోజులపాటు గడిపారు. నిధి ఉన్న ప్రాంతంలో పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత తవ్వకాలు చేపట్టారు. నిధి తవ్వకాల ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వారు తమ సెల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. తవ్వకాలలో వారికి ఒక రాగి బిందె బయటపడింది. ఆ బిందెపై 'దృష్టశక్తి' ఉందని, దానిని తొలగించాక వస్తానని ఇంటి యజమానికి చెప్పి, ఆ బిందెను మంగపేటకు తీసుకువచ్చారు. మంగపేటలో ఆ బిందెకు మూడు కోళ్లను బలిచ్చి పూజలు నిర్వహించారు.
బిందెలో బంగారం, పంపకాల్లో తేడా:
ప్రత్యక్ష సాక్షుల సమాచారం ప్రకారం.. తవ్వకాలలో బయటపడ్డ రాగి బిందెలో భారీ ఎత్తున గోల్డ్ కాయిన్స్ (బంగారు బిళ్లలు) లభించాయి. ఒక్కో కాయిన్ దాదాపు 23 గ్రాముల వరకు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
మహారాష్ట్ర నుంచి గుప్తనిధితో తిరిగి వచ్చిన బృందం.. బిందెపై శక్తి ఉందని, దాన్ని పాతిపెట్టి పూజలు చేశాక పంచుకుందామని ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు. దీంతో ఇంటి పరిసరాల్లోని ఒక బొప్పాయి చెట్టు మొదట్లో ఆ బిందెను పాతిపెట్టారు. అయితే, మరుసటి రోజు పంపకాల విషయంలో వారి మధ్య తేడా రావడంతో ఈ మొత్తం గుప్తనిధి వ్యవహారం బయటపడింది.
పోలీసుల విచారణ, అనుమానాలు:
ఈ విషయం ఆలస్యంగా పోలీసుల దృష్టికి రావడంతో.. సదరు ఆటో డ్రైవర్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. నిజంగా నిధి ఏమైంది, అందులో దొరికిన బంగారం ఎంత, ఎవరెవరు పంచుకున్నారు అనే అంశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. అయితే, యాదృచ్ఛికంగా నిధి దొరకడం వేరు, ఇలా 'ఫలానా చోట నిధి ఉంది' అని ముందుగానే తెలుసుకుని, తవ్వకాలు జరపడం వెనుక మోసాలు (బ్లఫ్) లేదా ముందస్తు సెటప్ ఉండవచ్చని కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ గుప్తనిధి వ్యవహారం పోలీసుల పరిశీలనలో ఉంది. నిజంగా బంగారం ఉందా, ఉంటే అది ఎక్కడికి పోయింది అనే వివరాలు పోలీసుల విచారణ తర్వాతే వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
