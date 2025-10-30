English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jublee Hills By Elections: ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు.. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ వ్యూహం ఇదే..!

Jublee Hills By Elections: ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు.. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ వ్యూహం ఇదే..!

Jublee Hills By Elections: తెలంగాణలో మరోసారి కేబినెట్ విస్తరణకు రంగం సిద్దమైంది..! మాజీ క్రికెటర్, కాంగ్రెస్ నేత అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కాబోతున్నారు..! మైనారిటీ కోటాలో అజార్‌కు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలంటూ హైకమాండ్ ఆదేశాలిచ్చింది..! అజార్‌కు హోంశాఖ కేటాయించవచ్చనే టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది..! అయితే పార్టీలో షబ్బీర్ అలీ లాంటి సీనియర్ లీడర్‌ ఉండగా.. అజార్‌కు మంత్రి పదవి ఎందుకు దక్కింది..! దీని వెనకున్న కారణం ఏంటి..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Oct 30, 2025, 01:17 PM IST

Jublee Hills By Elections: తెలంగాణలో మరోసారి మంత్రివర్గ విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్‌ పోలింగ్ కు ముందు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. జూబ్లీహిల్స్ మైనారిటీ నేత అజారుద్దీన్‌కు మంత్రిగా అవకాశం కల్పించారు. ఈనెల 31వ తేదీన మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. గత ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పోటీ చేసిన అజారుద్దీన్.. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి గోపినాథ్ చేతిలో  ఓడిపోయారు. తాజాగా జరుగుతున్న  ఉపఎన్నికలో మళ్లీ పోటీ చేసేందుకు సిద్దమయ్యారు.

అయితే హైకమాండ్ సూచనతో సీటు త్యాగం చేశారు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా అజారుద్దీన్ ను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి హైకమాండ్ సూచించిందని తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో లక్షా 20 వేల వరకు మైనార్టీ ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇప్పటికే  MIM మద్దతు కూడగట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తాజాగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో మైనారిటీకి చోటు కల్పించింది. అయితే పార్టీలో సీనియర్ నేతగా షబ్బీర్ అలీ ఉన్నారు. మరికొందరు నేతలు ఉండగా.. వారిని పక్కనపెట్టి.. అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి ఇవ్వడం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ ఎన్నికను ఎలాగైనా గెలవాలని లెక్కలు వేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే డజన్‌కు పైగా మంత్రులను రంగంలోకి దింపింది. దాదాపు 30 మందికి పైగా ఎమ్మెల్యేలు జూబ్లీహిల్స్ లో పాగా వేశారు. మరోవైపు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కాంగ్రెస్‌కు మద్దతుగా గల్లీగల్లీలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే నియోజకవర్గంలో మైనార్టీ ఓటర్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని అజారుద్దీన్ వైపు హైకమాండ్ మొగ్గుచూపినట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర కేబినెట్ లో మైనారిటీకి చోటు లేదు. ఈ సమీకరణాలన్నీ సరిచూసుకున్నాకే అజారుద్దీన్ వైపు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మొగ్గు చూపినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే పార్టీలో షబ్బీర్ అలీ లాంటి సీనియర్ నేత ఉన్నారు. మరికొందరు నేతలు కూడా ఉన్నారు. కానీ వారందరినీ పక్కన పెట్టిన హైకమాండ్ అజార్ కు మంత్రి పదవిని కట్టబెట్టింది. అయితే దీని వెనుక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లెక్కలు మరోలా ఉన్నాయనే చర్చ జరుగుతోంది. 
 
ప్రస్తుతం అజారుద్దీన్ కు హైదరాబాద్, మైనారిటీ కోటాలో మంత్రి పదవి దక్కింది. ఇప్పుడు అజార్ కేబినెట్‌లోకి రావడంతో మరో రెండు ఖాళీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ రెండింటినీ కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ రెండు పోస్టుల్లో ఒక పోస్టును మాజీమంత్రి, ప్రస్తుతం బోధన్ ఎమ్మెల్యేకు ఇవ్వొచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు కేబినెట్ లో నిజామాబాద్ జిల్లాకు కూడా ప్రాతినిధ్యం లేదు.. అయితే నిజామాబాద్ కోటాలో ఇద్దరికి ఎలాగూ మంత్రి పదవి ఇచ్చే పరిస్ధితి లేదు.. అందుకే మైనారిటీ కోటాలో అజార్‌ కు పదవిస్తే సుదర్శన్ రెడ్డికి లైన్‌ క్లియర్ అవుతుందని లెక్కలు వేసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో సుదర్శన్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ద్వారా మరో ఇద్దరు రెడ్డి నేతలకు చెక్ పెట్టొచ్చనే వ్యూహం కూడా ఉందనే చర్చ ఉంది.

ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజ్‌  గోపాల్‌ రెడ్డి వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ఆయన సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి కూడా తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోతే. ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించారు. అయితే ఈ ఇద్దరికి చెక్ పెట్టాలంటే సుదర్శన్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇవ్వడమే బెటరనే భావించినట్టు తెలుస్తోంది. అంటే ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అనే సామేతను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ అఫ్లై చేశారని చర్చ జరుగుతోంది. 

ఇక సుదర్శన్ రెడ్డికి ఓ పదవి ఇస్తే.. మరో పదవి వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ తో భర్తీ చేస్తారని తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని కలలు కంటున్నారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్ల ఇస్తే తమకు మరింత కలిసి వస్తుందని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. అందుకే తన కేబినెట్‌లో మరో బీసీ నేతకు మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ద్వారా.. బీసీల పట్ల తన చిత్తశుద్దిని చాటి చెప్పాలని అనుకుంటున్నారట. అందుకే ఆది శ్రీనివాస్ వైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మొగ్గు చూపుతున్నారని తెలుస్తోంది. మొత్తంమీద అజార్‌ మంత్రి అవుతున్నారు. త్వరలోనే మరో ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు దక్కబోతున్నాయి.. అయితే పదవులు దక్కే లిస్టులో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి పేరు దాదాపు లేనట్టే.. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ఎలా రియాక్ట్‌ అవుతారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Mohammad Azharuddin

