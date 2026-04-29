English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
  • TS 10th Results 2026: తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాల్లో బాలికలదే హవా.. రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

TS 10th Results 2026: తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాల్లో బాలికలదే హవా.. రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

TS 10th Class Results 2026: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది. టెన్త్ ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, సెక్రటరీ యోగితా రాణా, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్‌లు కలిసి అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈసారి టెన్త్ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత 95.15 శాతం కాగా.. 96.26% ఉత్తీర్ణతో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. అలాగే 94.07% తో బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 29, 2026, 02:24 PM IST

TS 10th Results 2026: తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాల్లో బాలికలదే హవా.. రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

Telangana 10th Class Results 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు 10వ తరగతి ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, సెక్రటరీ యోగితారాణా, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్‌లు కలిసి వెల్లడించారు. ఈసారి టెన్త్ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత 95.15 శాతం కాగా.. 96.26% ఉత్తీర్ణతో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. అలాగే 94.07% తో బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ములుగు జిల్లా 99.30 శాతంతో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత సాధించగా.. 89.23 శాతంతో హైదరాబాద్ జిల్లా అత్యల్ప ఉత్తీర్ణత సాధించింది. ఈసారి గ్రేడ్స్ మాత్రమే కాకుండా మార్కులు వారీగా కూడా వెల్లడించారు. 5731 స్కూళ్లలో వంద శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు అయింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు జూన్ 5వ తేదీ నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఆ తరువాత కూడా ఎవరైనా విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు కాలేకపోతే.. ఓపెన్ టెన్త్ ద్వారా అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి విద్యార్థి కచ్చితంగా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి.. ఈ ఏడాదే ముందుకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని సెక్రటరీ యోగితా రాణా తెలిపారు. మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించగా.. 5.15 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఫలితాలు తెలుసుకునేందుకు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను రెడీగా ఉంచుకోవాలి.  
 

వెబ్‌సైట్స్ ఇవే..
విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్‌ను bse.telangana.gov.in, results.bse.telangana.gov.in, manabadi.co.in, https://schooledu.telangana.gov.in/ వెబ్‌సైట్‌ల ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్‌సైట్‌లతో పాటు ఉమాంగ్ యాప్, డిజిలాకర్‌లో కూడా మార్కుల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫలితాలు తెలుసుకునేందుకు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను ముందే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

వాట్సాప్‌లోనూ ఫలితాలు..
స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా వాట్సాప్ ద్వారా కూడా టెన్త్ ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం విద్యార్థులు 8096958096 అనే నెంబర్‌ను తమ ఫోన్‌లో సేవ్ చేసుకుని దానికి 'Hi' అని మెసేజ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 'SSC Results' అని టైప్ చేసి తమ హాల్‌టికెట్ నెంబర్‌ను ఎంటర్ చేస్తే క్షణాల్లో ఫలితాలు మీ మొబైల్ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతాయి. అయితే ఇప్పటికే ఈ నెంబర్ ద్వారా హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న వారికి ఫలితాలు ఆటోమేటిక్‌గా పంపిస్తారు.

వెబ్‌సైట్‌లో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి.. 
1. ముందుగా bse.telangana.gov.in లేదా results.bsetelangana.org, manabadi.co.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి.
2. హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'TS SSC Result 2026' అనే లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
3. ఆ తర్వాత మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయాలి.
4. మీరు ఎంటర్ చేసిన వివరాలన్నీ సరిచూసుకుని 'Submit' లేదా 'Get Result' బటన్ నొక్కాలి.
5. వెంటనే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి. తర్వాత మార్కుల షీట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవటంతో పాటు ప్రింట్ తీసుకోవడం మంచిది.

డిజిలాకర్‌లో మార్కుల మెమో..
10వ తరగతి విద్యార్థులు డిజి లాకర్ యాప్‌లోనూ రిజల్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మీ ఫోన్లో డిజిలాకర్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్‌ను లింక్ చేసుకోవాలి.

టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆలస్యమైతే..
విద్యార్థులు ఫలితాలను చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలని.. ఒకవేళ అనుకోకుండా ఏవైనా టెక్నికల్ సమస్యల వల్ల ఫలితాలు రావడం ఆలస్యమైతే ఆందోళన చెందొద్దని అధికారులు సూచించారు. కీలకమైన ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు, స్కూల్ టీచర్లు విద్యార్థులకు బాసటగా నిలవాలని అధికారులు కోరారు. అలాగే విద్యార్థులకు ఓ ముఖ్య గమనిక. ఈ టెన్త్ ఫలితాలు మాత్రమే మీ జీవితాన్ని నిర్ణయించవు. పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితే జీవితంలో ఫెయిల్ అయ్యామనే బాధలో చాలా మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. కానీ పరీక్షలు తప్పితే మళ్లీ రాసుకోవచ్చు.. కానీ జీవితాన్ని ఎవరూ తిరిగి తీసుకురాలేరు. కాబట్టి క్షణికావేశంలో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News