  DOST 2026: దోస్త్‌ ఫేజ్-1 ఫలితాలు విడుదల.. డిగ్రీ సీట్లలో అమ్మాయిలదే హవా, టాపర్ల ఛాయిస్ నిజాం కాలేజీ!

DOST 2026 first Phase Results Girls Top: డిగ్రీ ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే దోస్త్ (DOST) మొదటి విడత ఫలితాల్లో అమ్మాయిల హవా కొనసాగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిగ్రీ ఆన్‌లైన్ ప్రవేశాలు 2026కు సంబంధించిన కేటాయింపులు మొదలయ్యాయి. ఇందులో అమ్మాయిలు ఆధిపత్యం కనబరిచారు. మొదటి విడతలో 56 వేలకు పైగా సీట్లు కేటాయించగా, అందులో 36వేల పైగా సీట్లు అమ్మాయిలు దక్కించుకున్నారు. అంటే 65 శాతం సీట్లు వారికే దక్కాయి. గురువారం విడుదలైన ఈ దోస్త్ ఫలితాల్లో 20 ఫ్యాకల్టీ విభాగాల్లో 16 మంది టాపర్లు అమ్మాయిలే ఉండడం గమనార్హం. కామర్స్, మేనేజ్‌మెంట్ మినహా అన్ని విద్యా విభాగాల్లో కూడా వాళ్ళదే అగ్రస్థానం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 15, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 15, 2026, 10:51 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

