/DOST 2026: దోస్త్‌ ఫేజ్-1 ఫలితాలు విడుదల.. డిగ్రీ సీట్లలో అమ్మాయిలదే హవా, టాపర్ల ఛాయిస్ నిజాం కాలేజీ!

DOST 2026 first Phase Results Girls Top: ప్రతి సంవత్సరం డిగ్రీలో ప్రవేశాల కోసం దోస్త్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు. దీని ద్వారానే సీట్ల కేటాయింపు వివిధ కళాశాలలో జరుగుతుంది. మొదటి విడత ఫలితాలు గురువారం విడుదల చేశారు. మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 777 కళాశాలలో 49 రకాల కోర్సుల్లో మూడు లక్షలకు పైగా సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో 86 వేల మంది పైగా అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా, అందులో 61 వేల మందికి పైగా వెబ్ ఆప్షన్లు ఎంచుకున్నారు. అర్హత సాధించిన వారిలో మొత్తం 56 వేల మందికి పైగా సీట్లు లభించాయి. ఇక 36 వేల మంది విద్యార్థులకు తాము కోరుకున్న మొదటి ఆప్షన్ లోనే సీటు లభించడం విశేషం. మిగిలిన వారికి రెండో లేదా ఆ తర్వాత ప్రాధాన్యత క్రమంలో సీట్లు దక్కాయి. ఇక ఈ దోస్త్ మొదటి విడతలో దాదాపు 5 వేల మంది విద్యార్థులకు తగినన్ని వెబ్ ఆప్షన్లు లేకపోవడంతో సీటు లభించలేదు.
సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే..
ఈ మొదటి విడతలో సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులు మే 15వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి. దోస్త్ లాగిన్ చేసి రూ. 500 లేదా రూ.1000 చెల్లించి తమ సీటును ఖరారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే నిర్దేశిత గడువులో సీటు రిజర్వు చేసుకోకపోతే ఆ సీటు రద్దు అవుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పొందలేరు. సీట్ల కేటాయింపు మే 30వ తేదీన జరుగుతుంది. మూడో విడత కూడా సీట్ల కేటాయింపు జరిగిన తర్వాత విద్యార్థులు జూన్ 20వ తేదీ నుంచి 27 మధ్య కళాశాలలో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ముందే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే సీటును కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
నిజాం కాలేజీ మొదటి ఎంపిక..
అయితే దోస్త్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో అందరు టాపర్లు మొదటి ప్రాధాన్యత నిజాం కాలేజీకే ఇచ్చారు. ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులందరూ ఈ కళాశాలపైనే ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డారు. ఇంటర్మీడియట్లో 99.50 శాతం మార్కులు సాధించిన సృజన కూడా నిజాం కాలేజీలో ఫిజికల్ సైన్స్ విభాగంలో అడ్మిషన్ పొందింది. రెండో ర్యాంకు పొందిన కిరణ్ గౌడ్, బండి శశి కుమార్ కూడా నిజాం కళాశాలనే వరుసగా కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, ఫిజికల్ సైన్స్ విభాగాల్లో చేరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook