/Ts Employees: పెండింగ్ DAలు, PRC అమలు కోసం.. ఉద్యోగులు ఈ 27న కలెక్టరేట్ల ముట్టడి!

Pending DA News: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తో పాటు పెన్షనర్ల తమ న్యాయమైన హక్కుల కోసం కదం తొక్కబోతున్నారు.. నెలల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. తెలంగాణ ఉద్యోగ సంఘాల ఐక్యత జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 27వ తేదీన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహాధర్నాకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఆందోళన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు రాజధాని హైదరాబాద్ లో జోరుగా ధర్నా కార్యక్రమం జరగబోతోంది.
ఉద్యోగుల డిమాండ్లు ఇవే..
ప్రభుత్వం ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రధానంగా కొన్ని డిమాండ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇవి ఉద్యోగుల ఆర్థిక, ఆరోగ్య భద్రతకు అత్యంత కీలకమని నాయకులు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా రెండవ పిఆర్సి అమలు కోసం.. నూతన పే రివిజన్ కమిషన్ సిఫారసులను వెంటనే అమలుచేసి.. ఉద్యోగుల వేతన సవరణ చేపట్టాలని కోరారు.. ఆర్థికంగా భారం పడుతున్న నేపథ్యంలో.. పెండింగ్ లో ఉన్న ఆరు DA లను తక్షణమే మంజూరు చేయాలని తెలిపారు..
అంతేకాకుండా కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీంను పూర్తిగా రద్దుచేసి.. ఉద్యోగులకు భద్రత నిచ్చే పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలని.. ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్ల ఆరోగ్య భద్రత కోసం ఉద్దేశించిన నూతన ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీములను మరింత పగర్బందీగా.. సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని కోరారు.. అదేవిధంగా మహాధర్ణాలు అన్ని శాఖల ఉద్యోగులతో పాటు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఉద్యోగులు కూడా అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాలని TGEJAC కోరింది.
రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖకు సంబంధించిన అన్ని సంఘాల నాయకులతో పాటు సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో కదిలి రావాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాల ఐక్యమత్యతను చాటిచెప్పేందుకు ఇది సరైన సమయం అని నాయకులు ఈ సమయంలో గుర్తు చేశారు.. ఒకవేళ ప్రభుత్వం వీరి డిమాండ్లకు దిగివస్తే.. ఉద్యోగులందరికీ తప్పకుండా పెండింగ్లో ఉన్న ఆరు డిఏలు మంజూరు అవ్వడమే కాకుండా.. డిమాండ్లన్నీ నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి.. 27న జరిగే ఈ ఉద్యోగుల ధర్నాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం చర్చలకు వస్తుందో లేదో చూడాల్సిందే..
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