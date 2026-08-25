Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Ts Employees: పెండింగ్ DAలు, PRC అమలు కోసం.. ఉద్యోగులు ఈ 27న కలెక్టరేట్ల ముట్టడి!

Ts Employees: పెండింగ్ DAలు, PRC అమలు కోసం.. ఉద్యోగులు ఈ 27న కలెక్టరేట్ల ముట్టడి!

Pending DA News: ఆగస్టు 27వ తేదీన తెలంగాణ ఉద్యోగ సంఘాల ఐక్యత జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకమైన మహా ధర్నాకు పిలుపునిచ్చారు.. ఇందులో భాగంగా కొన్ని డిమాండ్లను కూడా ప్రభుత్వ ముందు ఉంచారు. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆరు డిఏలను మంజూరు చేయాలని కోరారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలిస్తే ఉద్యోగులు జాక్పాట్ కొట్టినట్లే..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 25, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:53 PM IST
Ts Employees: పెండింగ్ DAలు, PRC అమలు కోసం.. ఉద్యోగులు ఈ 27న కలెక్టరేట్ల ముట్టడి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ts Employees: పెండింగ్ DAలు, PRC అమలు కోసం.. ఉద్యోగులు ఈ 27న కలెక్టరేట్ల ముట్టడి!
2
3
4
5