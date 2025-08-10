English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Govt: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బిగ్ అప్డేట్.. ఇకపై ఆన్‌లైన్ లోనే అప్డేట్స్

Indiramma Houses: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై తాజాగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు బిల్లుల చెల్లింపు, నిర్మాణ పనుల పురోగతి వంటి వివరాల కోసం అధికారుల చుట్టూ తిరుగాల్సి వచ్చేది. ఇకపై ఆ అవసరం లేదు. ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా పారదర్శకత కోసం ప్రభుత్వం డిజిటల్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెడుతోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన బిల్లుల స్టేటస్, చెల్లింపుల సమాచారం తదితర వివరాలు ఇకపై ఆన్‌లైన్‌ లోనే అందుబాటులోకి రానున్నాయి.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:01 PM IST

Big Update On Indirammas Houses: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదలకు సొంత ఇల్లు కల నెరవేర్చేందుకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ద్వారా సొంత స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకునే వారికి ఐదు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం విడతల వారీగా అందిస్తారు. ఈ పథకాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జనవరి 26న ప్రారంభించారు. 

మొదట కొన్ని గ్రామాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. తర్వాత ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇళ్లు మంజూరు చేశారు. తొలి విడతలో 4.5 లక్షల మందికి ఇళ్లు మంజూరు చేసినట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టిన వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం నిధులు జమ చేస్తోంది. ఇంటి నిర్మాణం బేస్‌మెంట్ వరకు పూర్తయితే ఒక లక్ష రూపాయలు లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో వేస్తున్నారు. 

అయితే, ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన బిల్లుల సమాచారం కోసం లబ్ధిదారులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు లబ్ధిదారులు కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండానే ఆన్‌లైన్‌లో ఇళ్ల నిర్మాణ సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వీపీ గౌతమ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. https://indirammaindlu.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫోన్ నంబర్, ఆధార్, రేషన్ కార్డు వివరాలు నమోదు చేస్తే ఇళ్ల పురోగతి, బిల్లుల చెల్లింపు సమాచారం తెలుస్తుంది.

Indiramma Houses Big UpdateTelangana governmentIndiramma HousesCM Revanth Reddy

