Download TS Inter Exams 2026 Time Table PDF: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆ తర్వాత పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇక ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ అంటే ఈరోజు నుంచే సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఇంటర్ మొదటి, రెండవ సంవత్సరం సంబంధించిన టైం టేబుల్ ఫార్మేట్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారిక వెబ్సైట్లో విద్యార్థులు సులభంగా ఈ పీడీఎఫ్ టైం టేబుల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు మార్నింగ్ సెషన్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వివిధ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లలో నిర్వహిస్తారు. అయితే హోలీ పండుగ రానున్న నేపథ్యంలో చిన్నపాటి సర్దుబాటు చేస్తూ టైం టేబుల్ లిస్ట్ విడుదల చేశారు. ఇప్పటికే అధికారిక వెబ్సైట్లో హాల్ టికెట్లను కూడా విడుదల చేసింది. పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లేటప్పుడు కచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి తనతో పాటు ఈ హాల్టికెట్ తీసుకొని వెళ్లాలి. ఇక పరీక్షకు గంట ముందు ఎగ్జామ్ కేంద్రంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన బుధవారం ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్చి 17వ తేదీ ఇవి పూర్తవుతాయి. ఇక ఇంటర్ సెకండియర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ప్రారంభమవుతాయి. మార్చి 18వ తేదీన ఎగ్జామ్స్ పూర్తవుతాయి. ఈ రెండు పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 మధ్య ఎగ్జామ్ లో నిర్వహిస్తారు.
టైం టేబుల్ లిస్టు డౌన్లోడ్ చేసుకుని విద్యార్థులు ఏ పరీక్ష ఎప్పుడు ఉందో సులభంగా పరిశీలించి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈనెల ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ వరకు ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్స్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ తోపాటు ఒకేషనల్ వారికి కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు రెండు సెక్షన్లలో నిర్వహిస్తారు.
ఇక ఈ పరీక్ష కేంద్రానికి కనీసం అరగంట ముందు హాల్ టికెట్ తో చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక టీఎస్ 2026 హాల్ టికెట్స్ లో అధికారిక వెబ్సైట్ పొందుపరిచారు. హాల్ టికెట్ అనేది కచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్స్ సెంటర్ కి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి తీసుకొని వెళ్ళాలి.
ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు 2026 ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు..
2026 ఫిబ్రవరి 25 సెకండ్ లాంగ్వేజ్ (తెలుగు, సంస్కృత, హిందీ, ఉర్దూ)
2026 ఫిబ్రవరి 27 - ఇంగ్లిష్ పేపర్ 1
2026 మార్చి - మాథమాటిక్స్ పేపర్ IA/ బొటనీ పేపర్ 1/ సివిక్స్
2026 మార్చి 4 మ్యాథమాటిక్స్ పేపర్ 1B, జూలాజీ పేపర్ 1/హిస్టర పేపర్ I
2026 మార్చి 6 పిజిక్స్ పేపర్ I/ కామర్స్ పేపర్స్ 1/ సోయాలజీ పేపర్/ ఫైన్ఆర్ట్స్ పేపర్ 1
2026 మార్చి 10 కెమిస్ట్రీ పేపర్ 1, కామర్స్ పేపర్స్ 1, సోషియాలజీ పేపర్ 1, ఫైన్ ఆర్ట్స్ పేపర్స్ 1
2026 మార్చి 13 పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేపర్ 1/ లాజిక్ పేపర్ 1/బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ 1
2026 మార్చి 17 మోడ్రన లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1/జియోగ్రాఫీ పేపర్ 1/ హోమ్ సైన్స్ పేపర్ 1
ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు 2026...
2026 ఫిబ్రవరి 26 సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ II (తెలుగు, సంస్కృత్, హిందీ, ఉర్దూ)
2026 ఫిబ్రవరి 28 ఇంగ్లిష్ పేపర్ II
2026 మార్చి 3 మ్యాథమ్యాటిక్స్ పేపర్ IIA/బొటనీ పేపర్ II/సివిక్స్ పేపర్ II
2026 మార్చి 5 మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ IIB/జుయాలజీ పేపర్ II/హిస్టరీ పేపర్ II
2026 మార్చి 7 ఫిజిక్స్ పేపర్ II/ఎకనామిక్స్ పేపర్ II
2026 మార్చి 12 కెమిస్ట్రీ పేపర్ II/ కామర్స్ పేపర్ II/సోషియాలజీ పేపర్ II/ఫైన్ ఆర్ట్స్ పేపర్ II
2026 మార్చి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేపర్ II/లాజిక్ పేపర్ II/ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ II
2026 మార్చి మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ II/ జియోగ్రఫీ పేపర్ II/హోమ్ సైన్స్ పేపర్ II
