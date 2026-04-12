TS Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల్లో అమ్మాయిలదే హవా.. 83.72 శాతంతో మేడ్చల్ టాప్..!

TS 1St And 2nd Year Results Released 2026: విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ మొదటి రెండో సంవత్సరం పరీక్ష ఫలితాలు ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం 4,89,126 మంది కాగా.. రెండో సంవత్సరం 5,07,949 మంది విద్యార్థులు రాశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,495 పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఈ ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. విద్యార్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ https://tgbie.cgg.gov.in/ ద్వారా ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఇంటర్ ఫలితాలు మొదటి సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం..
తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదలయ్యాయి. మొదటి సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం 66.20 శాతం కాగా.. అమ్మాయిలు 74.4 శాతం, అబ్బాయిలు 57.69 శాతంతో పాసయ్యారు. ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా అమ్మాయిలదే హవా..
ఇంటర్ సెకండియర్ ఉత్తీర్ణత శాతం..
అమ్మాయిలు 78.65 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించగా..
అబ్బాయిలు 62.50 శాతం పాసయ్యారు.
ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం సంపాదించుకొని మేడ్చల్ జిల్లా టాప్ లో 77.31 శాతం నమోదు చేయగా.. అత్యల్ప ఉత్తీర్ణత శాతం రాజన్న సిరిసిల్ల 49.5 శాతం ఉంది. ఇంటర్ సెకండియర్ ఫలితాల్లో కూడా మేడ్చల్ జిల్లా అత్యధికంగా ఉత్తీర్ణత శాతం 82.73 శాతం నమోదు చేసుకుంది. అత్యల్పంగా రాజన్న సిరిసిల్ల 58.69 శాతం.
ఇక తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు ముగిసిన నెల రోజుల తర్వాత బోర్డు అధికారికంగా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. నేరుగా వాట్సాప్ ద్వారా తెలుసుకునే లా సర్కార్ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. పకడ్బందీగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఫలితాలు విడుదల చేశారు.
ఇంటర్ పరీక్షల్లో రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కూడా ఏప్రిల్ 13వ తేదీ అంటే రేపటి నుంచి అందుబాటులో ఉండనుంది. దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20. ఇక అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు కూడా మే నెలలో నిర్వహిస్తారు. దీనికి ఫీజు చెల్లింపు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు అవకాశం ఉంటుంది. రెండు సెషన్లలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ మే 22న ప్రారంభం అవ్వనుంది..
