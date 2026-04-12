TS Inter Exams 2026: ఇంటర్‌ ఫెయిల్‌ అయ్యారా? ఈ ముఖ్యమైన తేదిలు గుర్తుపెట్టుకోండి!

TS Inter Supplementary Exams 2026: ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు ఇంటర్ బోర్డు మే 13వ తేదీ నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను నిర్వహించబోతున్నట్లు షెడ్యూల్లో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా పరీక్ష ఫీజుకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా ఈ షెడ్యూల్లో వెల్లడించింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 12, 2026, 01:44 PM IST

TS Inter Supplementary Exams 2026 Latest News: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి కీలక ప్రకటన చేసింది.. ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల కోసం వచ్చే నెలలో అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను నిర్వహించబోతున్నట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. మే 13వ తేదీ నుంచి ఈ పరీక్షలు ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఫలితాల విడుదల తర్వాత విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని.. ఏడాదంతా వృధా కాకుండా ఉండేందుకు ఈ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను ప్రభుత్వం నిర్వహించబోతున్నట్లు బోర్డు తెలిపింది.. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

బోర్డు ప్రకటించిన షెడ్యూల్ కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. మే 13 నుంచి థియరీ పరీక్షలు ప్రారంభమై విడతల వారీగా జరుగుతాయని షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా అనంతరం మే 22వ తేదీ నుంచి ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఒకేసారి పరీక్షలు రాయలేని వారు లేదా మార్కులను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని ఇంటర్ బోర్డు తెలిపింది.

సప్లమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 20వ తేదీ వరకు తమ సంబంధిత కళాశాలలో పరీక్ష ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత గడువు ముగిసిన తర్వాత ఫీజు చెల్లించేందుకు అనుమతి ఉండదని.. విద్యార్థులు ఈలోపే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచించారు. పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లతో పాటు పూర్తిస్థాయి టైం టేబుల్ లో త్వరలోనే అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతామని ఇంటర్ బోర్డు తెలిపింది..

పరీక్ష నిర్వాహణలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి వెల్లడించారు. విద్యార్థులు ఒత్తిడికి లోను కాకుండా ప్రణాళిక బద్దంగా చదువుకోవాలని.. సప్లమెంటరీ పరీక్షలను కూడా వార్షిక పరీక్షల మాదిరిగానే.. సీరియస్ గా తీసుకొని రాయాలని సూచించారు.. మార్కుల రీ వెరిఫికేషన్ తో పాటు రీకౌంటింగ్ దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులు కూడా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు పరీక్షల జరిగే దరఖాస్తు సమయంలోనే అప్లై చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

