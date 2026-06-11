TS Supply Inter 1st And 2nd Year Results Declared: తెలంగాణ ఇంటర్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను బోర్డు ఈరోజు గురువారం ఉదయం 11:30 గంటలకు విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఉపయోగించి ఇంటర్ మార్క్స్ మెమోను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పరీక్షలు 2026 మే 13 నుండి 21 వరకు జరిగాయి. ఫలితాలను బోర్డు నేడు ఉదయం ప్రకటించింది.
టీఎస్ సప్లిమెంటరీ ఇంటర్ ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకునే పద్ధతి..
తెలంగాణ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల 2026 మార్క్స్ మెమోను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. https://tgbie.cgg.gov.in./ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించే 'IPE/IPASE Mark's Memos' లింక్ను క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేస్తే, టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు 2026 స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి. వీటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సప్లిమెంటరీ లేదా ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలకు సుమారు నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు, వారు నేడు తమ స్కోర్ కార్డులను పొందవచ్చు.డిగ్రీ, ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే వారికి ఈ ఫలితాలు చాలా కీలకం. ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం వెంటనే కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా TG EAPCET 2026 సంబంధించిన వెబ్ కౌన్సెలింగ్ జూన్ 19వ తేదీన జరగనుంది. సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాతే విద్యార్థులు వెబ్ కౌన్సెలింగ్కు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.
బీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్, బీబీఏ లేదా బీసీఏ వంటి డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే వారు ఇంటర్ ఫలితాలు తప్పనిసరి. ప్రస్తుతం తెలంగాణ దోస్తు 2026 వెబ్ ఆప్షన్ కూడా జరుగుతోంది. దీనికి జూన్ 15వ తేదీ గడువుగా నిర్ణయించారు, తుది ఆప్షన్లు జూన్ 16 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వచ్చిన విద్యార్థులు వెంటనే దోస్తు పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఎంచుకున్న ఆప్షన్ల ఆధారంగా, కటాఫ్ మార్కులను బట్టి సీట్లు కేటాయిస్తారు. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మార్క్స్ మెమోలో సబ్జెక్టుల వారీ మార్కులు, మొత్తం అగ్రిగేట్ గ్రేడ్ ,పాస్ స్టేటస్ కనిపిస్తాయి. విద్యార్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాలి. ఇంటర్మీడియట్కు సంబంధించిన ప్రొవిజినల్ ఒరిజినల్ ప్రింటెడ్ మెమోను సంబంధిత కాలేజీల నుండి తీసుకోవచ్చు. ప్రొఫెషనల్ మెమో ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఫైనల్ అడ్మిషన్ వెరిఫికేషన్ కోసం జూనియర్ కాలేజీల నుండి ఒరిజినల్ ప్రింటెడ్ మెమోను తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
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