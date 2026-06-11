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TS Inter Supply Results: తెలంగాణ ఇంటర్ 1st, 2nd ఇయర్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ అవుట్.. మార్కులు ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

TS Supply Inter 1st And 2nd Year Results Declared: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ (TGBIE) ఈరోజు ఉదయం 11:30 గంటలకు అధికారికంగా ఫలితాలను ప్రకటించింది. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://tgbie.cgg.gov.in./ ద్వారా జూన్ 11వ తేదీ నుండి చూసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 11, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:00 PM IST
TS Inter Supply Results: తెలంగాణ ఇంటర్ 1st, 2nd ఇయర్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ అవుట్.. మార్కులు ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!
Image Credit: TS Supply Inter 1st And 2nd Year Results Declared:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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