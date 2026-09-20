TS JAC CS Meeting Boycott: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల ఆర్థిక డిమాండ్లపై రేపు అనగా 21వ తేదీ సోమవారం.. ప్రభుత్వం సన్నాహకాలు చేస్తున్న చర్చల నేపథ్యంలో ఒక కీలకమైన వార్త వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. సీఎస్తో జరిగే రేపటి సమావేశాన్ని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ బహిష్కరించే ఆలోచనలో ఉందనే ప్రచారం ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో ఉన్నత స్థాయి చర్చలు ఉంటాయని ఆశించిన ఉద్యోగ సంఘాలకు, అధికారుల స్థాయిలో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. కనీసం PRC నివేదికను తమ ముందు ఉంచకుండా, కేవలం అధికారులతో చర్చలు జరపడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదని జేఏసీ నాయకులు భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. రేపటి సీఎస్ సమావేశంలో పాల్గొనాలా? వద్దా? అనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి రేపు ఉదయాన్నే జేఏసీ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
అయితే, ఈ ప్రచారం అంతా కేవలం వాట్సాప్.. సోషల్ మీడియా వేదికల్లోనే జరుగుతోంది. ఈ విషయాన్ని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అధికారికంగా ఖండించలేదు లేదా ధ్రువీకరించలేదు. జేఏసీ నేతల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోవడంతో సాధారణ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. పిఆర్సి 51శాతం ఫిట్మెంట్ 6 డీఏల విడుదల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో, రేపటి సమావేశంపై ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు తీసుకునే నిర్ణయం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది.
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