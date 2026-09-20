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PRC రిపోర్ట్ ఏదీ?.. సీఎస్‎తో రేపటి మీటింగ్‌ను బహిష్కరించే ఆలోచనలో JAC..!

TS JAC CS Meeting Boycott: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల ఆర్థిక డిమాండ్లపై రేపు అనగా 21వ తేదీ సోమవారం..  ప్రభుత్వం సన్నాహకాలు చేస్తున్న చర్చల నేపథ్యంలో ఒక కీలకమైన వార్త వాట్సాప్  గ్రూపుల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. సీఎస్‌తో జరిగే రేపటి సమావేశాన్ని ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ  బహిష్కరించే ఆలోచనలో ఉందనే ప్రచారం ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:59 PM IST
PRC రిపోర్ట్ ఏదీ?.. సీఎస్‎తో రేపటి మీటింగ్‌ను బహిష్కరించే ఆలోచనలో JAC..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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