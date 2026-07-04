/తెలంగాణలో 5000 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు.. ఆర్థిక శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు, అర్హతలు ఇవే!

Telangana Police Recruitment 2026: పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. తెలంగాణ హోం శాఖలో మొత్తం 7000 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా ముందుగా 5000 పోస్టులకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయగా, మరో రెండు వేల పోస్టులకు త్వరలో జీవోలు విడుదల కానున్నాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ను TSLPRB అతి త్వరలోనే విడుదల చేయనుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలంగాణ హోం శాఖలో 5000 పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఇందులో ఎస్ఐ (సివిల్) 148, కానిస్టేబుల్ (సివిల్) 3,697, కానిస్టేబుల్ (AR) 1052, రిజర్వ్ 14, RSI 12, SI ARC సివిల్ 3, SI SPB 23, కానిస్టేబుల్ 24, కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్ PTO 20, మెకానిక్ PTO 7 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టుల భర్తీకి TSLPRB త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది.
పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. గత రెండేళ్లుగా వివిధ పోలీస్ యూనిట్లలో పదవీ విరమణల కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద నియామక ప్రక్రియగా నిలవనుంది. తాజాగా 5000 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ పరిపాలన నియంత్రణలో ఐదు వేల ఖాళీల భర్తీకి ఆమోదం తెలుపుతూ తాజాగా జీవో నంబర్ 78ను జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం నియామక ప్రక్రియను నిర్వహించి, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక బోర్డుకు అప్పగిస్తారు.
పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే అభ్యర్థులు అధికారిక నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న అర్హతలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ, సెలక్షన్ స్టేజెస్ వంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgprb.in/ లో అప్డేట్స్ చూసుకోవచ్చు.
2024 నుండి 2026 మధ్య కాలంలో తెలంగాణలో భారీగా పోలీస్ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ ప్రక్రియ జరిగింది. శాంతిభద్రతలను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కానిస్టేబుల్, ఎస్సై పోస్టుల భర్తీ చేపట్టనుంది. ఈ రెండేళ్లలో సుమారు 14,553 మంది పోలీస్ సిబ్బంది పదవీ విరమణ చేయడంతో కొత్త సిబ్బంది అవసరం ఏర్పడింది.
తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 దరఖాస్తు విధానం:
ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgprb.in/ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ 'తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 అప్లై' అనే లింక్ కనిపిస్తుంది. హోమ్ పేజీలో ఉన్న ఆన్లైన్ క్లిక్ ద్వారా మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను (పేరు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి) పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్లో పర్సనల్, ఎడ్యుకేషనల్, క్యాటగిరీ వివరాలను నింపాలి. చివరిగా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సిగ్నేచర్ను అప్లోడ్ చేసి, వివరాలను రివ్యూ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి. అప్లికేషన్ ఫీజును డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, UPI లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లించి, సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోవాలి.
దరఖాస్తుకు కావాల్సిన ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు:
నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆధార్ కార్డ్, మొబైల్ నంబర్ (ఆధార్తో లింక్ అయి ఉండాలి) లేదా ఓటర్ ఐడి, 10వ తరగతి, 12వ తరగతి, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు, అలాగే రిజర్వేషన్ వర్గాలకు సంబంధించిన కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు తప్పనిసరిగా సిద్ధంగా ఉండాలి.
తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ సెలక్షన్ ప్రక్రియ:
2026 రిక్రూట్మెంట్లో అభ్యర్థులను మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ముందుగా నాలెడ్జ్, రీజనింగ్, ఆప్టిట్యూడ్పై రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్, రన్నింగ్ వంటి ఫిజికల్ పరీక్షలు ఉంటాయి. చివరగా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్తో ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
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