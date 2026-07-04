Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /తెలంగాణలో 5000 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు.. ఆర్థిక శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు, అర్హతలు ఇవే!

తెలంగాణలో 5000 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు.. ఆర్థిక శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు, అర్హతలు ఇవే!

తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు పోలీస్ శాఖలో 5000 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ బంపర్ గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు కూడా ఇప్పటికే జారీ అయ్యాయి. ప్రధానంగా ఎస్సై, కానిస్టేబుల్, మెకానిక్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి త్వరలోనే TSLPRB నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. దీనికి సంబంధించిన అర్హతలు, ఇతర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:35 AM IST
తెలంగాణలో 5000 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు.. ఆర్థిక శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు, అర్హతలు ఇవే!
Image Credit: Telangana Police Recruitment 2026Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణలో 5000 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు.. ఆర్థిక శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు, అర్హతలు ఇవే!
Ts Police Recruitment 20261 min ago
2
US Fed Rates Hike28 min ago
3
can indian citizens buy a house in usaJul 03
4
christian minority welfare schemesJul 03
5
gold monetisation schemeJul 03