TS TET 2026: ఈనెల 13న టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌! జూన్‌ రెండోవారం పరీక్షలు, కీలకనిర్ణయాలు ఇవే!

TS TET Notification 2026 Release On 13th: తెలంగాణ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TET) 2026 రాయడానికి ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. రెండవ టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలకు ప్రభుత్వం ముందడుగు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈనెల 13వ తేదీన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్రతి ఏటా రెండు సార్లు టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఏడాదే జనవరి నెలలో టెట్ మొదటి విడుత నిర్వహించారు. ఇప్పుడు రెండో నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల కానుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలు జూన్ రెండో వారంలో నిర్వహిస్తారు.
గత జనవరి ఫలితాల గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం ఈ టెట్ మొదటి విడత పరీక్షకు లక్ష 1.95 లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. అందులో పేపర్ 1లో 72 శాతం మంది అర్హత సాధించగా పేపర్ 2 లో 39.11 శాతం మంది అర్హత సాధించారు. ప్రస్తుతం 30 వేల ఉపాధ్యాయులు టెట్ రాసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో టీచర్లకు కూడా టెట్ తప్పనిసరి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో టీచర్లు కూడా ఈ టెట్లో అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది.
జనవరిలో జరిగిన టెట్ మొదటి విడుత పరీక్షకు 67,605 మంది ఇన్సర్వీస్ టీచర్లు హాజరయ్యారు. ఇందులో 57.76 శాతం క్వాలిఫై అవ్వగా.. మరో 30 వేల మంది మాత్రమే టెట్ క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంది. ఇక ఎన్నికల సమయంలోనే రేవంత్ సర్కార్ ప్రతియేట రెండుసార్లు టెట్ నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మొదటిసారి జనవరిలో టెట్ నిర్వహించగా, రెండోసారి ఈనెల ఏప్రిల్ 13వ తేదీన విడుదలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
ప్రధానంగా ఇన్సర్వీస్ టీచర్లకు కూడా టెట్ తప్పనిసరి. ఈ వేసవి సెలవుల్లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తే కాస్త వెసులుబాటుగా ఉంటుందని ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక టెట్ పరీక్షలో హాజరు అయి అర్హత సాధించిన వారు డీఎస్సీ రాసేందుకు కూడా జీవితకాలంలో వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ టెట్ పరీక్ష ఎంతో ముఖ్యంగా మారింది.
టెట్ రాసేందుకు అర్హత..
తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు రాసేందుకు అభ్యర్థులు బీఎడ్ లేదా డీఎడ్ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాసుకోవచ్చు. ఎక్కువ స్కోరు సాధించిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. డీఎస్సీలో వీరికి వెయిటేజ్ మార్కులు కలుస్తాయి. పరీక్ష మొత్తం ఆన్లైన్ లోనే నిర్వహిస్తారు. 150 మార్కులకు ఈ పరీక్ష ఉంటుంది.
తెలంగాణ స్టేట్ 2026 రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్నారు. ఉపాధ్యాయులుగా పని చేయాలనుకునే వారి అభ్యర్థులకు ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన అర్హత పరీక్షా అని చెప్పవచ్చు. ఈ పరీక్షను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ నిర్వహిస్తుంది. ఈ తెలంగాణ టెట్ లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. ప్రాథమిక స్థాయి, రెండోది ఉన్నత స్థాయి. ఒకటి నుంచి ఐదో క్లాస్ ప్రాథమిక స్థాయి, 6 నుంచి 8వ క్లాసుక్ ఉన్నత ప్రాథమిక స్థాయి బోధించాలి అనుకునే వాళ్ళు రాస్తారు. ప్రతి పేపర్లో 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 150 మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook