TSLPRB APP: 118 అసిస్టెంట్‌ పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ దరఖాస్తు చేస్తున్నారా?.. రూ.1,33,630 జీతంతో గవర్నమెంట్‌ జాబ్‌..! సిలబస్‌ ఇతర వివరాలు..

TSLPRB APP Recruitment 2025: తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 118 అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ (APP) పోస్టుల దరఖాస్తుకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నెల 12 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.1000 మిగతా వారికి రూ.2000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులకు క్రిమినల్ కోర్టులో 3 ఏళ్లకు పైగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నవారు అర్హులు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
లా పట్టా దారులకు బంపర్ ఛాన్స్. తెలంగాణ ప్రభుత్వం లీగల్ జ్యూడిషియల్ సెక్టర్ లో బంపర్ ఛాన్స్ పొందేందుకు అద్భుత అవకాశం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (APP)కి సంబంధించి 118 పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హత ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం..
TSLPRB ఏపీపీ రిక్రూట్ మెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్లో పిడిఎఫ్ కూడా పొందుపరిచారు. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్వీకరణ మొదలుకానుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఈ పరీక్షకు ఎంపిక ప్రక్రియ రాత పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా పూర్తి చేస్తారు. డిగ్రీలో LLB లేదా BL మూడేళ్ల అనుభవం కూడా ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు. వయోపరిమితి 18 నుంచి 35 ఏళ్ల వరకు ఉండాలి. ఇందులో ఎంపికైన వారికి రూ.54,220 నుంచి రూ.13,3630 వరకు శాలరీ రేంజ్ ఉంటుంది.
ఇక రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా మల్టీ జోన్ 1- 50 పోస్టులు, మల్టీజోన్ 2-68 పోస్టులు మొత్తంగా 118 పోస్టులు డైరెక్ట్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ బస్సు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందులో రాత పరీక్ష అబ్జెక్టీవ్, డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ వైవా నిర్వహించిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ తో మెరిట్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
📢 TSLPRB Recruitment Update
Applications invited for 118 Assistant Public Prosecutors in Telangana State Prosecution Service.
🗓️ Apply Online: 12 Sept (8 AM) – 5 Oct 2025 (5 PM)
🌐 Apply only via: https://t.co/ZKRMVkaKwA
💰 Fee: ₹1,000 (SC/ST Telangana) | ₹2,000 (Others)
⚖️… pic.twitter.com/AmbucZKI7g
— IPRDepartment (@IPRTelangana) September 3, 2025
సిలబస్..
TSLPRB APP ఎగ్జామ్ కి అనలిటికల్, జడ్జిమెంట్ స్కిల్స్ ఉండాలి. జనరల్ నాలెడ్జ్, కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ఉంటుంది. పేపర్ 2 లో లా డిస్క్రిప్టివ్ కి సంబంధించి నిర్వహిస్తారు. పేపర్ 1,2 రెండు కలిపి 200 చొప్పున మార్కులు ఉంటాయి.
Read more: భారత్ టారిఫ్స్తో చంపేస్తోంది.. ఇంకా పూర్తి మోత మోగలే, సెకండరీ సుంకాలే విధించా: ట్రంప్..
Read more: Donald Trump: భారత్కు ట్రంప్ వెర్రీ బ్యాడ్న్యూస్.. ఆ కంపెనీలు కూడా వెనక్కి వెళ్లే ఛాన్స్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook