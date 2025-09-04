English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TSLPRB APP: 118 అసిస్టెంట్‌ పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ దరఖాస్తు చేస్తున్నారా?.. రూ.1,33,630 జీతంతో గవర్నమెంట్‌ జాబ్‌..! సిలబస్‌ ఇతర వివరాలు..

TSLPRB APP Recruitment 2025: తెలంగాణ ప్రభుత్వం అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ (APP) కి సంబంధించిన పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తంగా 118 ఏపీపీ పోస్టులకు తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డ్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నెల 12 నుంచి అక్టోబర్ 15 వరకు https://www.tgprb.in/ అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:28 AM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
TSLPRB APP: 118 అసిస్టెంట్‌ పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ దరఖాస్తు చేస్తున్నారా?.. రూ.1,33,630 జీతంతో గవర్నమెంట్‌ జాబ్‌..! సిలబస్‌ ఇతర వివరాలు..

TSLPRB APP Recruitment 2025: తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 118 అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ (APP) పోస్టుల దరఖాస్తుకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నెల 12 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు అధికారిక వెబ్‌సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.1000 మిగతా వారికి రూ.2000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులకు క్రిమినల్ కోర్టులో 3 ఏళ్లకు పైగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నవారు అర్హులు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

లా పట్టా దారులకు బంపర్ ఛాన్స్. తెలంగాణ ప్రభుత్వం లీగల్ జ్యూడిషియల్ సెక్టర్ లో బంపర్ ఛాన్స్ పొందేందుకు అద్భుత అవకాశం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (APP)కి సంబంధించి 118 పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హత ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం..

TSLPRB ఏపీపీ రిక్రూట్ మెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్లో పిడిఎఫ్ కూడా పొందుపరిచారు. ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ స్వీకరణ మొదలుకానుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఈ పరీక్షకు ఎంపిక ప్రక్రియ రాత పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా పూర్తి చేస్తారు. డిగ్రీలో LLB లేదా BL మూడేళ్ల అనుభవం కూడా ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు. వయోపరిమితి 18 నుంచి 35 ఏళ్ల వరకు ఉండాలి. ఇందులో ఎంపికైన వారికి రూ.54,220 నుంచి రూ.13,3630 వరకు శాలరీ రేంజ్ ఉంటుంది.

ఇక రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా మల్టీ జోన్ 1- 50 పోస్టులు, మల్టీజోన్ 2-68 పోస్టులు మొత్తంగా 118 పోస్టులు డైరెక్ట్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ బస్సు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఆన్‌లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందులో రాత పరీక్ష అబ్జెక్టీవ్‌, డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ వైవా నిర్వహించిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ తో మెరిట్‌ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. 

 

 సిలబస్..
TSLPRB APP ఎగ్జామ్ కి అనలిటికల్, జడ్జిమెంట్ స్కిల్స్ ఉండాలి. జనరల్ నాలెడ్జ్, కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ఉంటుంది. పేపర్ 2 లో లా డిస్క్రిప్టివ్ కి సంబంధించి నిర్వహిస్తారు. పేపర్ 1,2 రెండు కలిపి 200 చొప్పున మార్కులు ఉంటాయి.

Read more: భారత్‌ టారిఫ్స్‌తో చంపేస్తోంది.. ఇంకా పూర్తి మోత మోగలే, సెకండరీ సుంకాలే విధించా: ట్రంప్‌..

Read more: Donald Trump: భారత్‌కు ట్రంప్‌ వెర్రీ బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. ఆ కంపెనీలు కూడా వెనక్కి వెళ్లే ఛాన్స్‌..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TSLPRB APP Recruitment 2025Telangana Govt Jobs 2025Assistant Public Prosecutor NotificationTSLPRB Apply Online

Trending News