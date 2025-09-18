English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TSRTC Bumper News: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగలాంటి వార్త'

TSRTC Bumper News To Passengers: బస్సు ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ శుభవార్త అందించింది. రానున్న పండుగల కోసం భారీ ఎత్తున ప్రత్యేక బస్సులు నడిపేందుకు నిర్ణయించింది. దసరా, బతుకమ్మ సంబరాలకు ఏడున్నర వేల బస్సులు నడుపుతామని ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 18, 2025, 07:49 PM IST

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
TSRTC Bumper News: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగలాంటి వార్త'

TSRTC Bathukamma, Dusshera Offer: తెలంగాణలో అతి పెద్ద పండుగ దసరా. దసరాకు ముందు బతుకమ్మ ఉత్సవాలను భారీ స్థాయిలో జరుపుకుంటారు. పెద్ద పండుగకు తెలంగాణ ప్రజలందరూ స్వగ్రామాలకు తరలివెళ్తారు. పట్టణాల నుంచి పల్లె బాట పట్టనున్న తెలంగాణ ప్రజల కోసం రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసీ) భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. బతుకమ్మ, దసరా పండుగకు ఏడున్నర వేల ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పండుగకు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా ఆర్టీసీ చర్యలు చేపట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Salaries Cut: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. పండుగ ముందు జీతాలు భారీ కోత

బ‌తుక‌మ్మ‌, దసరా సందర్భంగా ప్రజలకు రవాణాపరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీజీఎస్ఆర్టీసీ యాజ‌మాన్యం ప్ర‌త్యేక చ‌ర్య‌లు చేపట్టింది. ఈ పండుగ‌ల‌కు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7,754 ప్రత్యేక బ‌స్సుల‌ను నడపడానికి సిద్ధమైంది. వీటిలో 377 స్పెష‌ల్ సర్వీసులకు ముందస్తు రిజర్వేషన్ సౌకర్యం క‌ల్పించింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబ‌ర్ 2వ తేదీ వరకు ప్ర‌త్యేక బ‌స్సులను న‌డ‌ప‌నున్నట్లు తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. ఈ నెల 30న‌ సద్దుల బ‌తుకమ్మ, అక్టోబ‌ర్ 2వ తేదీన దసరా పండుగ ఉండడంతో ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచే ప్రజలు సొంతూళ్ల‌కు వెళ్లేందుకు ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. ప్ర‌యాణికుల ర‌ద్దీ ఎక్కువ‌గా ఉండే అవ‌కాశం ఉండడంతో ఆర్టీసీ ప్ర‌త్యేక బ‌స్సుల‌ను అందుబాటులో ఉంచ‌నుంది. తిరుగు ప్రయాణానికి సంబంధించి అక్టోబర్ 5, 6వ తేదిల్లోనూ రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆర్టీసీ తెలిపింది.

Also Read: 8th Pay Commission: దసరాకు కేంద్ర సర్కార్ శుభవార్త.. ఉద్యోగులకు పండుగ జాక్‌పాట్‌!

హైదరాబాద్‌లోని ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, సీబీఎస్‌తో పాటు ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్స్, ఉప్పల్ బస్టాండ్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, ఎల్బీనగర్, ఆరాంఘర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను నడిపించనున్నట్లు ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ నుంచి రాష్ట్రం నలుమూలలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులు న‌డుపుతామని తెలిపింది.

Also Read: Rashmika Mandanna: నేషనల్‌ క్రష్‌ శ్రీవల్లి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? ఇండియాలోనే అతిపేద్ద..

పండుగలకు రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడంతో ప్రైవేట్ వాహనాల్లో ప్రయాణించి ఇబ్బందులు పడొద్దని ఆర్టీసీ సూచించింది. ఆర్టీసీలో ఎంతో అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్లు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తారని తెలిపింది. ప్రయాణికులు పండుగ ఆనందాన్ని ఆర్టీసీతో పంచుకోవాలని ఎండీ సూచించారు. బతుకమ్మ, దసరా ప్రత్యేక సర్వీసుల్లో ముందస్తు రిజర్వేషన్‌ అవకాశం కూడా కల్పించింది. http://tgsrtcbus.in లో బస్సుల రిజర్వేషన్‌ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. దసరా ప్రత్యేక సర్వీసులకు సంబంధించి ఆర్టీసీ కాల్‌ సెంటర్‌ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033ను సంప్రదించవచ్చు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana RTCTSRTCpassengersDussheraBathukamma festival

Trending News