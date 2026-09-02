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తుమ్మిడిహెట్టి ఎత్తు 152 మీటర్లకు ఓకే చెప్పండి.. మహారాష్ట్రకు తెలంగాణ బిగ్ రిక్వెస్ట్!

Telangana Maharashtra Water Dispute: ప్రతిపాదిత తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీకి సంబంధించి కేంద్ర జల సంఘం పర్యవేక్షణలో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశంలో.. తెలంగాణ 152 మీటర్ల పూర్తి వరద మట్టం (FRL)తో తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీని నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించగా.. ఈ ప్రతిపాదనపైనే విస్త్రుతంగా చర్చ జరిగింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:23 AM IST
తుమ్మిడిహెట్టి ఎత్తు 152 మీటర్లకు ఓకే చెప్పండి.. మహారాష్ట్రకు తెలంగాణ బిగ్ రిక్వెస్ట్!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తుమ్మిడిహెట్టి ఎత్తు 152 మీటర్లకు ఓకే చెప్పండి.. మహారాష్ట్రకు తెలంగాణ బిగ్ రిక్వెస్ట్!
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