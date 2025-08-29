Youtuber lobo: యూట్యూబర్ లోబోకు బిగ్ షాక్.. ఏడాదిపాటు జైలు శిక్ష విధించిన కోర్టు.. ఏంచేశాడంటే..?

Youtuber lobo controversy: ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎంతగా చెబుతున్న కొంత మంది అడ్డదిడ్డంగా వాహనాల్ని నడిపిస్తున్నారు. కారులో వెళ్తున్న వారు తాగి వాహనం నడించవద్దని, బైక్ మీద వెళ్లే వారు త్రిబుల్ రైడింగ్, రాంగ్ రూట్ లలో వెళ్లకూడదని, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని పోలీసులు చెబుతుంటారు. అయిన కూడా కొంత మంది నిబంధనల్ని బేఖాతరు చేస్తుంటారు.
రోడ్ల మీద హైవేల మీద జెట్ స్పీడ్ లో దూసుకుని ఇతరుల ప్రాణాలు పోయేలా చేస్తారు. ఇలాంటి వీడియోల్ని మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. ఇటీవల కొంత మంది యూట్యూబర్ లు, సెలబ్రీటీలు అజాగ్రత్తగా వాహనాల్ని నడిపిస్తు ఇతరుల్ని రిస్క్ లో పడేసిన ఘటనలు వార్తలలో ఎక్కువగా నిలుస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం యూబ్యూబర్ లోబోకు కోర్టు జైలు పనిష్మెంట్ విధించింది. ఆయన గతంలో తెలుగు బిగ్ బాస్ లో కూడా కంటెస్టెంట్ గా పాల్గొన్నాడు. తాజాగా.. యూట్యూబర్ లోబోకు జనగామ కోర్టు అజాగ్రత్తగా వాహనం నడిపి, ఇద్దరు అమాయకులు దుర్మరణకు కారణమైన ఇతనికి ఏడాది పాటు జైలు శిక్షను విధించింది.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే... యూట్యూబర్ లోబో.. 2018 మే 21న ఓ టీవీ ఛానల్ తరఫున వీడియో చిత్రీకరణ కోసం లోబో బృందం వరంగల్ లోని.. వేయిస్తంభాల గుడి, భద్రకాళి చెరువు, రామప్ప, లక్నవరం తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఆతర్వాత వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న సమయంలో రఘునాథపల్లి మండలం నిడిగొండ వద్ద లోబో డ్రైవ్ చేస్తున్న కారు ఎదురుగా వస్తున్న ఆటో బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆటోలో ఉన్న..మేడె కుమార్, పెంబర్తి మణెమ్మలు తీవ్ర గాయాలతో చనిపోయారు.
కారు కూడా బోల్తా పడటంతో లోబోతో పాటు బృంద సభ్యులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై బాధితులు అప్పట్లో.. రఘునాథపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అప్పటి నుంచి కోర్టులో కేసు నడుస్తొంది. తాజాగా.. ఈ ఘటనపై జనగామ్ కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఇద్దరి మృతికి కారణమైన లోబోకు ఏడాది జైలు శిక్షతో పాటు రూ.12,500 జరిమానా విధిస్తూ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది.
