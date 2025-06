Tv Anchor Suicide: ప్రముఖ తెలుగు యాంకర్‌ ఆత్మహత్యపై కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌.. ఏమన్నారంటే..?

KTR Tweet On Anchor Suicide: టీవీ యాంకర్ స్వేచ్ఛ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. హైదరాబాద్ జవహర్ నగర్ లో తన ఇంట్లో ఆమె సూసైడ్‌ చేసుకున్నారు. నిన్న రాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆమె మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్వేచ్ఛ పలు టీవీ ఛానల్ లో జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తోంది. ఇక టీవీ9తో పాపులర్ అయిన ప్రస్తుతం టీ న్యూస్ లో పనిచేస్తోంది. అంతేకాదు స్వేచ్ఛ టియుడబ్ల్యూజే స్టేట్ జాయింట్ సెక్రటరీగా కూడా ఉన్నారు. ఆమె ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ఇక జవహర్ నగర్ లోని రాత్రి 10:30 సమయంలో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఫ్యాన్‌కు లుంగీతో ఉరేసుకుని ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఐదేళ్ల క్రితమే భర్తతో ఆమెకి విడాకులు అయ్యాయి. అయితే స్వేచ్చకు ఒక కూతురు ఉన్నారు. తన స్నేహితుడితో కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు. అతని వల్ల వచ్చిన మనస్పర్థాల కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక తన తల్లి శ్రీదేవి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభించారు.

ఇక స్వేచ్ఛ తండ్రి శంకర్ ఉమ్మడి ఏపీలో పీడీఎస్‌యూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడుగా పనిచేశారు. తల్లి శ్రీదేవి చైతన్య మహిళా సంఘం లో పనిచేస్తున్నారు . ఇటీవల జర్నలిస్టు హౌసింగ్ సొసైటీ ఎన్నికల్లో కూడా స్వేచ్ఛ ఈసీ మెంబర్‌గా కూడా ఎన్నికయ్యారు. తన అభిప్రాయాలను ఎప్పటికప్పుడు నిర్మొహమాటంగా బయట పెట్టే స్వేచ్చ ఇలా సూసైడ్ చేసుకోవడంతో జర్నలిస్టులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు.

అయితే చనిపోవడానికి కాస్త ముందే ఆమె ఇన్స్టా పోస్ట్ కూడా చేశారు. బుద్ధుడు కొటేషన్ తో ఆమె లవ్, శాంతి, మెడిటేషన్, నేచర్ అంటూ హాష్‌ ట్యాగ్‌ ఇచ్చి మనసు నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ఆత్మ మాట్లాడుతుంది అంటూ.. సముద్రం ఒడ్డున కూర్చొని ఉన్న ఫోటోలను షేర్ చేయడం కనిపిస్తోంది.

కేటీఆర్ ట్వీట్ వైరల్..

స్వేచ్ఛ ఆత్మహత్య పై కేటీఆర్ పోస్ట్ చేశారు. ఆమె మృతికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు స్వేచ్చ మృతి తనను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుందని రాసుకు వచ్చారు. ఒక తెలివైన తెలంగాణ జర్నలిస్టు, రచయిత. ఆమె మృతి గురించి తెలియగానే మాటల్లో చెప్పలేని బాధ కలిగింది. తన కూతురికి, తల్లికి ప్రగడ సానుభూతి చెబుతున్నాను. వారికి ధైర్యం ఇవ్వాలని కోరుతున్నా అన్నారు. తెలంగాణ ఎంతో తెలివైన జర్నలిస్టుని కోల్పోయింది అని రాసుకొచ్చారు. అంతేకాదు అయిన ఈ ట్వీట్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంపై ఎప్పుడైనా భారం అనిపిస్తే ప్రొఫెషనల్ కలవడానికి ప్రయత్నించండి. జీవితం అనేది జీవించడానికి ఎప్పుడూ సపోర్ట్ ఉండే ఉంటుంది అని కేటీఆర్ ట్వీట్‌ చేశారు.

Deeply saddened to hear about the unfortunate demise of Swetcha Votarkar, a fierce journalist, writer and a dedicated Telanganite

I am at loss a for words.

My heartfelt condolences to her family, especially her daughter & her mother. And I hope they find the strength to deal…

— KTR (@KTRBRS) June 27, 2025