English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Love Affair: ఇద్దరి అబ్బాయిల వేధింపులతో మహిళా కానిస్టేబుల్ బలవన్మరణం

Love Affair: ఇద్దరి అబ్బాయిల వేధింపులతో మహిళా కానిస్టేబుల్ బలవన్మరణం

Women Constable Ends Her Life With Love Affair:  ప్రజలు, అమ్మాయిలను రక్షించాల్సిన మహిళా పోలీస్‌ ఆకతాయిల వేధింపులకు బలైంది. ఒకడు అనుమానంతో వేధించాడు.. ఇంకొకడు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి  బెదిరించాడు. దీంతో తట్టుకోలేక ఆ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ ప్రాణాలను తీసుకుంది. ఈ సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:52 PM IST

Trending Photos

Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
5
Indian Railways
Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
6
gold leasing investment
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
7
Actress Trisha
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
Love Affair: ఇద్దరి అబ్బాయిల వేధింపులతో మహిళా కానిస్టేబుల్ బలవన్మరణం

Women Constable Love Affair: పెళ్లి చేసుకుంటానని దూరపు చుట్టమైన యువకుడు నమ్మించి మహిళా కానిస్టేబుల్‌ను ప్రేమిస్తున్నాడు. అయితే తరచూ వీడియో కాల్‌ చేయాలని.. ఎవరితో మాట్లాడవద్దని వేధించాడు. అతడి వైఖరి నచ్చకపోవడంతో సదరు యువతి వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమవగా.. అతడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే యువకుడికి యువతి గురించి తప్పు సమాచారం ఇచ్చాడు. దీంతో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న యువకుడు కూడా బ్లాక్‌ మెయిల్‌ చేస్తూ వేధింపులకు పాల్పడడంతో ఆ యువతి మానసిక వేధన భరించలేక ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ సంఘటన తెలంగాణలోని వరంగల్‌ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏఆర్ విభాగంలో వరంగల్ జిల్లా పర్వతగురి మండలం సీత్యతండాకు చెందిన అనిత అనే మహిళా కానిస్టేబుల్ విధులు నిర్వహించేది. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం కొమ్మనపల్లి తండాకు చెందిన రాజేందర్ అనే దూరపు బంధువు. తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నాలుగేళ్లుగా చెబుతూ డ్యూటీలో ఉండగా వీడియో కాల్ చేయాలని, వేరే ఎవరితో చనువుగా మాట్లాడవద్దని వేధింపులకు పాల్పడేవాడు. అతడి వైఖరి నచ్చకపోవడంతో పెళ్లి చేసుకునేందుకు అనిత ససేమిరా అని తన స్నేహితుడు జబ్బార్‌ లాల్‌ అనే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమైంది.

ఈ క్రమంలో జబ్బార్ లాల్‌తో సన్నిహితంగా ఉంటుందని.. అతడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధమవడంతో రాజేందర్ అనిత గురించి చెడుగా చెప్పాడు. జబ్బార్ లాల్‌కు ఫోన్ చేసి అనిత గురించి తప్పుడు సమాచారమిచ్చాడు. ఆ యువతి ప్రవర్తన.. ఇతరులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పడంతో అనితను జబ్బార్‌ లాల్‌ వేధించడం ప్రారంభించాడు. డబ్బులు ఇస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటానని జబ్బార్ లాల్ వేధింపులకు దిగాడు. దీంతో అనిత తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురయ్యింది.

ఇద్దరి మధ్య మానసికంగా నరకం అనుభవించిన యువతి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ కన్నీటి పర్యంతమైంది. ఈ క్రమంలో రాజేందర్‌కు ఫోన్ చేసి 'మీ ఇద్దరితో నా జీవితం నాశనమైంది. నాకు చావే దిక్కు' అని అతడితో అనిత కన్నీరు పెట్టుకుంది. దీంతో 'చస్తే చావు' అంటూ రాజేందర్ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇవ్వడంతో ఆ యువతి గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కుటుంబసభ్యులు గమనించేలోగా ఆ యువతి ప్రాణాలు వదిలింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రాజేందర్, జబ్బార్ లాల్ ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్‌ చేసినట్లు సమాచారం.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Constablelove affairBoy friendcrime newsTelangana

Trending News