Nirmal: నిర్మల్ జిల్లాలో ఘోరం... పెద్ద శబ్దంలో పేలిన ఫ్రిడ్జ్.. ఇద్దరు దుర్మరణం.. ఏమైందంటే..?..

Fridge explosion in Nirmal: పెద్దగా శబ్దంతో ఫ్రిడ్జ్ పేలడంతో భారీగా మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి. ఈ  ఘటనతో నిర్మల్ లోని మహాలక్ష్మి వాడలో టెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది. చుట్టుపక్కల వారు భయంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:59 PM IST
Two dead after Fridge explosion due to short circuit in nirmal: కొన్ని రోజులుగా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఒకవైపు అప్పుడు  మాడపగల కొడుతున్న ఎండలు, మరోవైపు అప్పుడే ఈదురు గాలులతో వానలు కురుస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో మారిపోతున్న వాతావరణ పరిస్థితులతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు  కరెంట్ షాక్ లకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. తెలంగాణలోని నిర్మల్  జిల్లాలో  ఘోరం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు దుర్మరణం చెందారు.

నిర్మల్ జిల్లాలోని మహాలక్ష్మి వాడలోని డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్  పేలీ ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనలో ఇల్లంతా మంటలు వ్యాపించాయి. పెద్ద శబ్దం రావడంతో ఆ ఇంటికి సమీపంలోని వారు బైటకు వచ్చారు.  తమ పక్క ఇంట్లో మంటలు వ్యాపించడంతో వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ  మంటల్లో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డ విజయ్ సహా మరో మహిళ చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో చికిత్స పొందుతూ ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు.

  షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఫ్రిడ్జ్ లో మంటలు చెలరేగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. సదరు మహిళ ఎవరనే దానిపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి.

మరోవైపు సమ్మర్ నేపథ్యంలో ఫ్రిడ్జ్ కు గొడకు మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలని, వయర్లను తరచుగా గమనిస్తు ఉండాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు. ఈ ఘటన మాత్రం నిర్మల్ లో తీవ్ర విషాకరంగా మారింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

