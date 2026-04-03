  • Siddipet: ప్రేమ గెలిచింది.. కానీ ప్రాణాలు పోయాయి! ప్రేమకు బలైన నిండు ప్రాణాలు..

Siddipet: ప్రేమ గెలిచింది.. కానీ ప్రాణాలు పోయాయి! ప్రేమకు బలైన నిండు ప్రాణాలు..

Lovers Death Within Two Days: చేర్యాల మండలంలోని ఓ గ్రామంలో విషాదఛాయలు నెలకొన్నాయి. ఇద్దరు ప్రేమికులు పెద్దలు ప్రేమ పెళ్లికి ఒప్పుకోరేమోనని భావించి.. ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.. వీరిద్దరు ఒకరి తర్వాత ఒకరి చనిపోవడంతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:46 PM IST

Siddipet: ప్రేమ గెలిచింది.. కానీ ప్రాణాలు పోయాయి! ప్రేమకు బలైన నిండు ప్రాణాలు..

Lovers Death Within Two Days In Cherial: సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల మండలం ముస్త్యాల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు నెలకొన్నాయి. ప్రాణంగా ప్రేమించుకున్న ఇద్దరు యువతి యువకులు.. తమ పెళ్లి జరగదన్న ఆందోళనతో మృతి చెందారు. రెండు రోజుల వ్యవధిలో ప్రేమికులిద్దరూ చనిపోవడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. అసలు వీరిద్దరి మరణానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? పోలీసుల దర్యాప్తులో ఏం తేలింది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ముస్త్యాల విలేజ్ కి చెందిన రాకేష్.. అదే గ్రామానికి చెందిన హారిక గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు.  వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించినప్పటికీ.. పెద్దలు అంగీకరిస్తారో లేదో నాన్న సందేహం వారిని వేధించింది.. తమ ప్రేమ వివాహం కాదేమోనని బెంగతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన రాకేష్.. రెండు రోజుల క్రితం ఎవరూ లేని సమయంలో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకి పాల్పడ్డాడు.. గమనించిన కుటుంబ సభ్యుల ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ చికిత్స పొందుతూ రాకేష్ మృతి చెందాడు..

కళ్ళ ముందే ప్రియుడు విగత జీవిగా మారడాన్ని హారిక మనసు తట్టుకోలేకపోయింది.. రాకేష్ లేని జీవితం తనకు వద్దని భావించిన ఆ యువతి.. తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది.. రాకేష్ మరణించిన బాధ నుంచి కోలుకోక ముందే.. హారిక గురువారం ఫ్యాన్ కు ఉరేసుకొని..ఆత్మహత్య చేసుకుంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు నీరయ్యారు.. ఒకే గ్రామంలో ఇద్దరు ప్రేమికులు మృతి చెందడంతో స్థానికులు దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సమాచారం అందుకున్న చేర్యాల పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని.. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు. ప్రేమ వ్యవహారంలో పెళ్లి కాదన్న భయంతోనే వీరిద్దరూ ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని పోలీసులు వెల్లడించారు..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

