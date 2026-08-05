Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /ఫ్యాన్స్ ప్రపోజ్ చేశారు.. ఓకే చెప్పాను.. తప్పేంటి? విచారణలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

ఫ్యాన్స్ ప్రపోజ్ చేశారు.. ఓకే చెప్పాను.. తప్పేంటి? విచారణలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Uday Krishna Reddy: హైదరాబాద్ లోని జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ పై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి కేసులో మరో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.  ఒకరు ఇద్దరు కాదు చాలా మందిలో మహిళలతో సంబంధాలు ఉన్నాయని.. సోషల్ మీడియాలో వారితో చాటింగ్ చేయడంతోపాటు.. ప్రపోజ్ కూడా చేసినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:30 AM IST
ఫ్యాన్స్ ప్రపోజ్ చేశారు.. ఓకే చెప్పాను.. తప్పేంటి? విచారణలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తిరుమల సమాచారం.. సర్వ దర్శనానికి 18 గంటలకు పైగా సమయం..
2
3
4
5