/ఫ్యాన్స్ ప్రపోజ్ చేశారు.. ఓకే చెప్పాను.. తప్పేంటి? విచారణలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Uday Krishna Reddy: హైదరాబాద్ లోని జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో మహిళా ఐపీఎస్ అభ్యర్థిపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలతో అరెస్టై రిమాండ్లో ఉన్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పోలీసుల విచారణలో ఆయన ప్రవర్తన, సోషల్ మీడియా వేదికగా సాగించిన చాటింగ్లకు సంబంధించిన ఆసక్తికర కోణాలు బయటపడ్డాయి. కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసిన సమయంలో పోలీసులు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి నుంచి ఒక సెల్ఫోన్తో పాటు ల్యాప్టాప్ను స్వాధీనం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఉదయ్ దగ్గర మరో ఐఫోన్ కూడా ఉన్నట్లు విచారణలో అధికారులు గుర్తించారు. ఈ రహస్య ఫోన్లోనే కేసుతో సంబంధం ఉన్న కీలక ఆధారాలు దాగి ఉన్నాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సదరు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్తో పాటు, మరికొంత మంది మహిళల ఫొటోలు, వీడియోలు, చాటింగ్ వివరాలు ఆ ఐఫోన్లో ఉండే అవకాశం ఉందని అనుమానిస్తున్నారు. ఆ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లయితే.. కేసులో మరిన్ని కీలక నిజాలు బయటపడతాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
చాలామంది మహిళలతో సంబంధాలు?
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేవలం ఒకరిద్దరితో కాకుండా చాలామంది మహిళలతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పరిచయాలు పెంచుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది. సివిల్స్ సాధించిన తర్వాత ఆయనకు లభించిన ప్రజాదరణను ఆసరాగా చేసుకుని, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో పలువురు మహిళలతో నిరంతరం చాటింగ్ చేసేవారని, వారిలో కొందరికి ప్రపోజ్ కూడా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
విచారణలో షాకింగ్ సమాధానాలు:
పోలీసు విచారణ సందర్భంగా ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఇచ్చిన సమాధానాలు అధికారులనే ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. నేను సివిల్స్ సాధించిన తర్వాత నాపై మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో స్ఫూర్తిదాయక కథనాలు వచ్చాయి. దాంతో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో వేలమంది అభిమానులుగా మారారు. వారిలో కొంతమంది మహిళలు నాతో చాటింగ్ చేస్తూ, నాకు ప్రపోజ్ చేశారు. వారి ప్రపోజల్స్కు నేను ఓకే చెప్పాను.. అందులో తప్పేముంది? అంటూ తన చర్యలను సమర్థించుకునేలా విచారణాధికారుల ముందే వ్యాఖ్యానించినట్లు సమాచారం.
బాధ్యతాయుతమైన ఐపీఎస్ హోదాలో ఉంటూ సివిల్ సర్వెంట్స్కి ఉండాల్సిన ప్రవర్తనా నియమావళిని దాటి వ్యవహరించడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రెండవ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపు వేగవంతం చేశారు. ఫోజిక్ ల్యాబ్కు పంపిన ల్యాప్టాప్, మొదటి ఫోన్ డేటా ఆధారంగా డిజిటల్ సాక్ష్యాలను సేకరించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.
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