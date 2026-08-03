Uday Krishna Reddy Harassment Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించిన వేధింపుల కేసు దర్యాప్తులో కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బాధితురాలైన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఫిర్యాదు ఆధారంగా అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ కు తరలించిన సంగతి తెలిసిందే. నగర మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ నేతృత్వంలో ఈ దర్యాప్తు వేగంగా సాగుతోంది. ప్రాథమిక విచారణలో నిందితుడి అనుచిత ప్రవర్తన, శారీరక, మానసిక వేధింపులకు సంబంధించిన పలు కీలక వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వివాహితతో చాలాకాలంగా సన్నిహిత సంబంధం:
ఘటనా స్థలంలో సీన్ రీకన్ స్ట్రక్చర్ లో భాగంగా, పోలీసులు హైదరాబాద్లోని అశోక్ నగర్లో ఉన్న నిందితుడి గదిని క్షుణ్ణంగా సోదా చేశారు. ఈ సోదాలో ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక సెల్ఫోన్, ఒక కత్తి, వేర్వేరు చేతిరాతలతో రాసిన రెండు ప్రేమలేఖలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లేఖలపై ఉన్న పేర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు అధికారులు కీలక సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వివాహితతో చాలాకాలంగా సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఆ మహిళకు 2014లో వివాహం జరిగింది. ఆమె 2023 నుండి తన భర్త నుండి విడిపోయి, తన కుమారుడితో కలిసి నివసిస్తోంది. ఈ సమయంలోనే ఆమెకు ఉదయ్తో పరిచయం ఏర్పడింది.
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఒత్తిడితో, ఆ మహిళ తన పాత ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, అశోక్నగర్లోని ఒక ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరింది. వారిద్దరూ దగ్గరయ్యాక, ఉదయ్ సహజీవనం చేయాలని ప్రతిపాదించాడు. కానీ చట్టబద్ధంగా విడాకులు పొందలేనందున ఆ మహిళ నిరాకరించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో, బాధితురాలైన ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిణి, ఆ వివాహితను కలిసి, ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి వింత ప్రవర్తన, తనపై దాడులు, తాను ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి వివరించింది. దీంతో అతని అసలు నిజ స్వరూపం తెలిసిన ఆ మహిళ, అప్పటి నుండి ఉదయ్కు దూరంగా ఉంటోందని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
ఈ కేసులో సుమారు 20 మంది నుంచి వాంగ్మూలాలు:
నిందితుడు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి, బాధితురాలి గదిలోకి బలవంతంగా ప్రవేశించి ఆమె ఫోన్ను లాక్కున్నాడనే స్పష్టమైన ఆధారాలు కూడా బయటపడ్డాయి. శిక్షణ సమయంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కోపంతో ప్రవర్తించడం, దూకుడుగా వ్యవహరించడం పట్ల మరికొందరు అధికారులు తీవ్ర అసంతృప్తికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం, పోలీసులు ఈ కేసులో సుమారు 20 మంది నుంచి వాంగ్మూలాలు తీసుకున్నారు. మరింత సమాచారం సేకరించి, కేసులోని ఇతర ఆధారాలను వెలికితీయడానికి అధికారులు నిందితులను పోలీసు కస్టడీలోకి తీసుకునేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
Also Read: EPF పెన్షనర్లకు షాక్.. నిలిచిపోయిన పింఛన్లు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe