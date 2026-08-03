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మరో మహిళతోనూ సంబంధం.. 2014లోనే పెళ్లి.. ఆ రూమ్‌కి తీసుకెళ్లి సీన్ రీ-కన్‌స్ట్రక్షన్.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ వేధింపుల కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు..!!

Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై  నమోదు అయిన వేధింపుల కేసు దర్యాప్తులో సంచలన నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయి. అత్తాపూర్ పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి.. డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ విచారణను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అశోక్ నగర్ లోని ఉదయ్ గదిలో సోదాలు నిర్వహించి ల్యాప్ టాప్, ఫోన్, లవ్ లెటర్స్, కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దర్యాప్తులో ఏపీకి చెందిన ఒక వివాహితతోనూ ఉదయ్ కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. సాక్ష్యాలను సేకరించిన పోలీసులు నిందితుడిని కస్టడీకి తీసుకునేందుకు సిద్థమవుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:01 AM IST
మరో మహిళతోనూ సంబంధం.. 2014లోనే పెళ్లి.. ఆ రూమ్‌కి తీసుకెళ్లి సీన్ రీ-కన్‌స్ట్రక్షన్.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ వేధింపుల కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మరో మహిళతోనూ సంబంధం.. 2014లోనే పెళ్లి.. ఆ రూమ్‌కి తీసుకెళ్లి సీన్ రీ-కన్‌స్ట్రక్షన్.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ వేధింపుల కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు..!!
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