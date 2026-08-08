/ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. గజిని కంటే దారుణం..ఏం అడిగినా.. ఆ మూడే సమాధానాలు..!!

Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి రెండు రోజుల కస్టడీ ముగిసింది. ఈ కేసులో పోలీసులు ఎంత లోతుగా విచారించినా.. నిందితుడు మాత్రం ప్రశ్నలకు ఏమాత్రం సహకరించలేదు. పొంతనలేని సమాధానాలతో దాటవేసే ప్రయత్నం చేశాడు. మహిళా భద్రతా విభాగం డీజీపీ లావణ్యనాయక్ నేత్రుత్వంలో నిందితుడిని అత్తాపూర్ పోలీసు స్టేషన్ లో సుదీర్ఘంగా విచారించగా.. దర్యాప్తు అధికారులు గతంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి వద్ద స్వాధీనం చేసుకున్న సూసైడ్ నోట్ లోని కీలక అంశాలను ఆయన ముందుకు ఉంచారు. అయితే ఆ లేఖలోని విషయాలపై ప్రశ్నించగా.. నాకేం గుర్తులేదు.. నాకేం తెలియదు అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చినట్లు విచారణాధికారులు వెల్లడించారు.
మొదటిరోజు విచారణకు కొంతమేర సహకరించినట్లే కనిపించినా.. రెండో రోజు మాత్రం అధికారుల ప్రశ్నలకు ఏమాత్రం పొంతన లేకుండా మాట్లాడినట్లు సమాచారం. కేసులో కీలక సాక్ష్యంగా భావిస్తున్న ఆయన ఐఫోన్ ఎక్కడుందో అని ప్రశ్నించగా.. ఎక్కడో పడిపోయింది.. నాకేం తెలియదు.. అని చెప్పారట. అంతేకాదు సోషల్ మీడియా ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో చేసిన పలు వివాదాస్పద పోస్టుల గురించి ఆరా తీయగా.. అవన్నీ మర్చిపోయాను.. ఏమీ గుర్తుకు రావడం లేదు అంటూ తప్పించుకునే ధోరణి ప్రదర్శించాడు. అన్ని విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాంటూ కొంతసేపు అధికారుల సమయాన్ని వ్రుధా చేస్తూ ఏమార్చే ప్రయత్నం చేశారని గుర్తించారు పోలీసులు.
తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, కేవలం ఒక అమాయకుడినని ఉదయ కృష్ణారెడ్డి పదేపదే చెప్పాడు. అయినప్పటికీ, కస్టడీలో పోలీసులు అడిగే కీలక ప్రశ్నలను ఎదుర్కోవడానికి, చట్టపరమైన పరిశీలన నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలో ఆలోచించి, అతను సిద్ధపడి వచ్చాడని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఐపీఎస్ స్థాయి ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వ్యక్తి కావడంతో, చట్టపరమైన అడ్డంకులు, దర్యాప్తు అధికారుల వ్యూహాలను సైతం అధిగమించే విధంగా ఉదయ్ స్పందిస్తున్నాడని పోలీసులు భావించారు. నిందితుడు దర్యాప్తుకు ఏమాత్రం సహకరించకపోవడం, మరిన్ని కీలకమైన డిజిటల్ ఆధారాలు సేకరించాల్సిన అవసరం ఉండటంతో, పోలీసులు ఉప్పర్పల్లి కోర్టులో రెండో కస్టడీ దరఖాస్తును దాఖలు చేశారు.
అనంతరం, నిందితుడిని న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచారు. కోర్టు గదిలో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దర్యాప్తు సమయంలో పోలీసులు తన పట్ల చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించారని, కొందరు అధికారులు తనను తీవ్రంగా బెదిరించారని ఆరోపిస్తూ ఉదయ కృష్ణారెడ్డి న్యాయమూర్తి ముందు కన్నీటితో కుప్పకూలిపోయాడు. అతను నేరుగా ఉన్నతాధికారులపై ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. అయితే, ఇరుపక్షాల వాదనలు, న్యాయమూర్తి విచారణ అనంతరం, రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు నిందితుడిని చంచల్గూడ సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. బాధితురాలికి న్యాయం జరిగేలా చూడటానికి, మిగిలిన సాక్ష్యాలను కోర్టు ముందు ఒప్పించే విధంగా ప్రవేశపెట్టడానికి దర్యాప్తు సంస్థలు ఈ కేసులో తదుపరి న్యాయపరమైన చర్యలను వేగవంతం చేస్తున్నాయి.
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