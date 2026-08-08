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ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. గజిని కంటే దారుణం..ఏం అడిగినా.. ఆ మూడే సమాధానాలు..!!

Uday Krishna Reddy: జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను లైంగికంగా వేధించిన కేసులో నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి రెండు రోజులు పోలీసు కస్టడీ శుక్రవారంతో ముగిసింది. రెండు రోజుల పాటు అత్తాపూర్ పీఎస్ లో విచారించారు. దర్యాప్తు సందర్భంగా నిందితుడి సుసైడ్ నోట్ లో రాసిన అంశాలను ప్రస్తావించగా.. నాకేం గుర్తు లేదు.. నాకేం తెలియదు అని అతను సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:49 AM IST
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. గజిని కంటే దారుణం..ఏం అడిగినా.. ఆ మూడే సమాధానాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. గజిని కంటే దారుణం..ఏం అడిగినా.. ఆ మూడే సమాధానాలు..!!
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