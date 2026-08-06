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ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 2 రోజుల పోలీసుల కస్టడీ మంజూరు..!!

Uday Krishnareddy: తనతోపాటుగా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న తోటి మహిళా అధికారిపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది కోర్టు. రెండు  రోజులు పోలీసు కస్టడికీ రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్ర నగర్ కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కేసు సంబంధించి మరింత లోతుగా దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందని పోలీసులు కోర్టును కోరగా.. కోర్టు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. కాగా నేడు పోలీసులు ఉదయ్ ను విచారించనున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:35 AM IST
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 2 రోజుల పోలీసుల కస్టడీ మంజూరు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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