Hyderabad: రేవంత్ నిన్ను గుడ్డలూడదీసి కొట్టాలా..?.. సెంట్రల్ లైబ్రరీ వద్ద రెచ్చిపోయిన నిరుద్యోగులు.. వీడియో..

Unemloyed youth protest at chikkadapally: నిరుద్యోగుల్ని బైటకు రాకుండా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు బారీ కెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో  వారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై మండిపడుతున్నారు. మరోసారి నిరుద్యోగుల నిరసనలు తారాస్థాయికి చేరాయి. పోలీసులు పలువుర్ని ఉర్కిస్తు అదుపులోకి తీసుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నించారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:44 PM IST
  • రేవంత్ పై నిరుద్యోగులు ఫైర్..
  • మరోసారి అశోక్ నగర్ లో హైటెన్షన్..

Telangana govt job aspirants protest at chikkadpally:  తెలంగాణలో మరోసారి నిరుద్యోగులు కదం తొక్కారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లోని అశోక్ నగర్ లో, దిల్ సుఖ్ నగర్ లో నిరుద్యోగులు మెరుపుధర్నా చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు పలువురు నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తమకు ఎన్నికల వేళ హమీలు ఇచ్చి రెండెళ్లవుతున్న జాబ్ క్యాలెండర్ ల ఊసు లేదని, నోటిఫికేషన్ ను రిలీజ్ చేయడం లేదని నిరుద్యోగులు పండగ వేళ నిరసనల హోరెత్తించారు. ఇదిలా ఉండగా ఈరోజు  2 లక్షల ఉద్యోగాల కోసం మరోసారి నిరుద్యోగులు హైదరాబాద్ – చిక్కడపల్లి లైబ్రరీ నుండి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ వరకు ర్యాలీగా వెళ్లి, మహా ధర్నా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఎక్కడికక్కడ నిరుద్యోగుల్ని అక్కడినుంచి వెళ్లగొట్టారు.

భారీగా బలగాలను మోహరించారు. చిక్కడ పల్లి సెంట్రల్ లైబ్రరీలో చదువుకుంటున్న వారిని బైటకు రానివ్వకుండా లోపలే వేసి తాళాలు వేశారు. మొత్తంగా భారీగా పోలీసులు భారీకెడ్లను, పెద్ద ఎత్తున వ్యాన్ లను సిద్దంగా ఉంచుకున్నారు. దీంతో చిక్కడ పల్లి, అశోక్ నగర్ ప్రాంతాంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై నిరుద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  ఇది ప్రజా పాలన కాదు పనికిమాలిన పాలన అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. నిరుద్యోగులకు మాటిచ్చి మోసం చేసినందుకు రేవంత్ రెడ్డిని గుడ్డలుడదీసి కొట్టాలా?.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. నాది కొడంగల్.. రేవంత్ రెడ్డికి ఓటేసినందుకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వక నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాడని ఒక విద్యార్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అవుతున్నా కేవలం 5 వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఇచ్చారని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు మండిపడుతున్నారు. మమ్మల్ని నమ్మించి రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చాడని.. రాహుల్ గాంధీ ఒక 420 అంటూ మండిపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ ఒక చెల్లని పైసా.. మమ్మల్ని దగా చేసి కుట్ర పన్నారన్నారు. కోదండరాం కూడా మంచోడు అనుకున్నాము.. వాళ్ళు మమ్మల్ని వాడుకొని పదవులు పొందారన్నారు.

బల్మూరి వెంకట్ పెద్ద దొంగ.. పుస్తకాలు పక్కన పెట్టి మాకు సపోర్ట్ చేయండి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేశాడని కొంత మంది తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తేనే  అసెంబ్లీలో గుడ్లలూడదీసి కొడతా అన్నవ్.. మరీ జాబ్ లు ఇస్తామని చెప్పి మమ్మల్ని మోసం చేశావ్.. నిన్న ఏంచేయాలని ఏ గుడ్డలూడదీసి కొట్టాలని కొంత మంది నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడుతున్నారు.
 

