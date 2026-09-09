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Union Cabinet: భారీ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌.. తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌

Union Cabinet Green Signal To Multi Tracking Railway Line: కేంద్ర మంత్రిమండలి తెలంగాణకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రూ.2,418 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 110 కిలోమీటర్ల పొడవున మల్టీ ట్రాకింగ్ రైల్వేలైన్ నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:47 PM IST
Union Cabinet: భారీ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌.. తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌
Image Credit: Multi Tracking Railway Line Secunderabad Kazipet Railway Route

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Union Cabinet: భారీ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌.. తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌
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