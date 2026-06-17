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Solar Power Business: 'సోలార్ ప్లాంట్ పెట్టండి.. రూ.50 లక్షలు సంపాదించే అవకాశం'

Solar Plant Investment: సోలార్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సహకార సంఘాలకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు. నాబార్డు ద్వారా రుణాలు పొందాలని.. సక్రమంగా ఈఎంఐ చెల్లిస్తే ఒక శాతం వడ్డీకే రుణాలు వస్తాయన్నారు. వ్యక్తిగతంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని.. జన ఔషధి కేంద్రాలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 17, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:39 PM IST
Solar Power Business: 'సోలార్ ప్లాంట్ పెట్టండి.. రూ.50 లక్షలు సంపాదించే అవకాశం'
Image Credit: Solar Plant Investment (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Solar Power Business: 'సోలార్ ప్లాంట్ పెట్టండి.. రూ.50 లక్షలు సంపాదించే అవకాశం'
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