Union minister bandi Sanjay fires on brs kcr and cm revanth reddy: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం పీక్స్ కు చేరింది. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు పదునైన వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అంటూ ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్, బీజేపీలది ఫెవికాల్ బంధమంటూ ఆరోపిస్తుంటే.. బీజేపీ , కాంగ్రెస్ లది చీకటి ఒప్పందం అంటూ బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ లు ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరింత హీటెక్కాయి. తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చొప్పదండిలో పర్యటించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ముఖ్య మంత్రి రేవంత్ రెడ్డిలపై సంచల వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ఎన్నికల సమయంలో అనేక హమీలను ఇచ్చి మోసం చేసిందన్నారు.
సీఎం రేవంత్ తెలంగాణ పాలిటి భస్మాసుర హస్తంగా మారారన్నారు. ఢిల్లీకిపోయి తనను చెప్పుల దొంగగా చూస్తున్నారని అన్నాడని ఇలాంటివారికి నిధువు ఎవరిస్తారని మండిపడ్డారు. బీజేపీని గెలిపించుకుంటే భారీగా నిధులు వచ్చేలా చూస్తానన్నారు. చొప్పదండిని ఒకరోల్ మోడల్ లా డెవలప్ చేసే బాధ్యతతనదన్నారు.
ఇక బీఆర్ఎస్ ది నా ఘర్ కా.. నా ఘట్ కా అంటూ సెటైర్లు వేశారు. వచ్చేది తమప్రభుత్వమే అంటున్నారని, అసలు బీఆర్ఎస్ గత పదేళ్లలో ఏంచేసిందన్నారు. కాంగ్రెస్ ను గెలిపిస్తే కరెంట్ బిల్లులు, నల్లా బిల్లులు పెంచుతారన్నారు.
కానీ బీజేపీని గెలిపిస్తే రూపాయి చార్జీలుపెంచకుండా తెలంగాణకు మరింత మేలు చేస్తామన్నారు. కేసీఆర్ కు తన వల్లే బీపీ , షుగర్లు వచ్చాయన్నారు. ప్రజలంతా బీజేపిని మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకొవాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు.
