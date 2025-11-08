English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Bandi Sanjay: జూబ్లిహిల్స్‌లో ఓటుకు 10 వేలు.!. కేటీఆర్, రేవంత్ పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay: జూబ్లిహిల్స్‌లో ఓటుకు 10 వేలు.!. కేటీఆర్, రేవంత్ పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay fires on cm revanth reddy and ktr: మాగంటి గోపీనాథ్ ఆస్తుల కోసం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్నారంటూ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ఈ స్కెచ్ లో భాగంగా బీఆర్ఎస్.. మాగంటి సునీతకు టిక్కెట్ ఇచ్చిందన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 8, 2025, 09:22 PM IST
  • బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ లపై బండి సంజయ్ సెటైర్లు..
  • జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో బుద్ది చెప్పాలని ప్రజలకు పిలుపు..

Bandi Sanjay: జూబ్లిహిల్స్‌లో ఓటుకు 10 వేలు.!. కేటీఆర్, రేవంత్ పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay fires on cm revanth reddy and brs ktr amid Jubilee hills by polls: తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ ప్రస్తుతం రాజకీయాంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  అన్నిప్రధాన పార్టీలకు చెందిన నేతలు కాళ్లకు బలపాలు కట్టుకుని ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. రేపటితో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారంకు బ్రేకులు పడనున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా..  షేక్ పేట శివాజీ విగ్రహం వద్ద నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ లపై మండిపడ్డారు. మాగంటి గోపీనాథ్ ఆస్తులపై సీఎం రేవంత్, కేటీఆర్ కన్ను పండిందన్నారు.  గోపీనాథ్ ఆస్తులను కాజేయాలని కుట్ర చేస్తున్నారన్నారు. అందుకే ఫిర్యాదు చేసినా విచారణ చేయకుండా కుట్రలు చేస్తున్నరని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు.

సీఎం రేవంత్ కు..  రోషముంటే, పౌరుషముంటే, చీము నెత్తురుంటే గోపీనాథ్ మరణంపై విచారణ చేయించాలన్నారు. గోపీనాథ్ ఆస్తుల కోసం దొంగ నాటకాల్లో భాగంగా మాగంటి సునీతకు టిక్కెట్ ఇచ్చారన్నారు. వాస్తవాలు చెబుతుంటే నన్ను మతతత్వవాది అంటున్నరన్నారు. మతతత్వవాది అని బోర్డు ఇస్తే మెడలో వేసుకుని తిరిగేందుకూ వెనుకాడబోనన్నారు. 80 శాతం మంది హిందువులారా మీరంతా ఓటు బ్యాంకుగా మారి దమ్ము చూపాలన్నారు.

జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో షేక్ పేట ఓటర్లు పువ్వు గుర్తుపై గుద్ది కాంగ్రెస్ ను షేక్ చేయాలన్నారు. ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్యే పోటీ నెలకొందన్నారు. హిందువులు వర్సెస్ ముస్లింల మధ్యే ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయన్నారు. తురకోళ్ల రాజ్యం కావాలా? హిందువుల రాజ్యం కావాలా? తేల్చుకోండన్నారు. హిందుత్వవాదులారా....గడపగడపకూ తిరిగి బీజేపీకి ఓట్లేయించండని పిలుపునిచ్చారు.

షేక్ పేటలో ఎంఐఎం, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఒక్కటైనయన్నారు. ఒక్కో ఓటుకు రూ.10 వేలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైనారని కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెసోళ్లు ముస్లింలకు ప్రత్యేకంగా కుట్టు మిషన్లు, మిక్సర్లు, గ్రైండర్లు ఇస్తున్నారన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ నియోజకవర్గోంలో జూబ్లిహిల్సే లేదన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ లో ఉన్నవన్నీ బస్తీలు, మురికవాడలే అని,  కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ లకు అవకాశమిస్తే జూబ్లిహిల్స్ కు చేసిందేమీ లేదని బండి సంజయ్ తెల్చి చెప్పారు. కేటీఆర్ నెంబర్ వన్ చోర్ అని,  ముడుతల చొక్కా, రబ్బర్ చెప్పులేసుకునే తిరిగే కేటీఆర్ కు వేల కోట్లు ఎట్లా వచ్చాయన్నారు.

కేసీఆర్ పాలనలో వేల మంది రైతులు చనిపోయిన సంగతి మర్చిపోదామా?..అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా ఉద్యోగాలు రాక కూలీ  పని చేసుకున్న విషయం మర్చిపోదామా అంటూ బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంతో మంది శవాలను ఈ భుజాన మోసినట్లు చెప్పారు. కేసీఆర్ ఇంట్లో మాత్రం అందరికీ కొలువులిచ్చుకున్న విషయం మర్చిపోదామా అని బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ కు అవకాశమిస్తే హైడ్రా పేరుతో పేదల ఇండ్లపై బుల్డోజర్లు పంపుతోందన్నారు.

హైడ్రా పేరుతో కూల్చిన ఇండ్లన్నీ హిందువులవేనంటూ బండి సంజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చెరువును కబ్జా చేసిన ఫాతిమా కాలేజీ కడితే మాత్రం దాని జోలికి పోరన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఫాతిమా కాలేజీ భవనాన్ని కూల్చేస్తామన్నారు. అక్కడ పేదలకు ఇండ్లు కట్టి ఇస్తామన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులిస్తుంటే కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని బండి సంజయ్ అన్నారు.

మోదీ తెలంగాణకు సాయం చేస్తుంటే.. కనీసం ఫోటో కూడా పెట్టడం లేదన్నారు. సీఎం రేవంత్ కు మాత్రం ముస్లిం ఓట్లు మాత్రమే కావాలంట, సీఎంకు అటు పక్క, ఇటు పక్క ముస్లింలు మాత్రం టోపీ పెట్టరు రేవంత్ మాత్రం టోపీ పెట్టుకుని మోసం చేస్తడన్నారు.కాంగ్రెస్ ను గెలిపిస్తే ఇండ్ల మధ్య ఖబరాస్తన్లు చేస్తడన్నారు. కేసీఆర్ కూడా సొంత పైసలతో ముస్లింలకే ఖబరస్తాన్ కట్టిస్తడట... హిందువులను పట్టించుకోడన్నారు.

బంజారాహిల్స్ పెద్దమ్మ గుడిని కూల్చిన నీచులు కాంగ్రెసోళ్లని బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు. బీజేపీని గెలిపిస్తే అయోధ్య నుండి పూజారులను పిలిపించి పెద్దమ్మ గుడిని కట్టిస్తానన్నారు. అమిత్ షాను పిలిపించి పూజలు చేయిస్తామన్నారు. గోదావరిఖనిలో 46 మైసమ్మ గుడులను కూల్చేశారని గుర్తుచేశారు. 48 గంటల్లో ఆ గుడులను పునర్నిర్మించకపోతే వాళ్ల సంగతి చూస్తామన్నారు.

జూబ్లిహిల్స్ పోలింగ్ తరువాత నేనే గోదావరిఖని వెళతా మసీదులను కూల్చివేయిస్తానని సవాల్ విసిరారు. కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లిం అట ముస్లిం అంటే కాంగ్రెస్సేనని సీఎం చెబుతున్నడన్నారు. 15 నిమిషాలు టైమిస్తే హిందువులను చంపుతానన్న ఒవైసీని సీఎం సంకనేసుకుని తిరుగుతున్నడన్నారు.

Read more: Harish Rao Video: రేవంత్ రెడ్డి.. నీది నోరా.. మోరా..?.. సీఎం రేవంత్‌పై హరీష్ రావు ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు .. వీడియో ..

పొరపాటున కాంగ్రెస్ గెలిపిస్తే పార్కులన్నీ ఖబరాస్తన్లు అయితయ్... మీ ఇండ్ల ముందే రక్తం ఏరులై పారుతదన్నారు. మీ ఏరియాలో కూడా మీరు తిరిగే పరిస్థితి ఉండదన్నారు. మొలతాడు లేనోడికే అంత పౌరుషం ఉంటే... మరి మొలతాడు ఉన్న మనకెంత పవర్ ఉండాలని బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi SanjayCM Revanth ReddyBRS KTRJubilee hills by pollsTelangana Politics

